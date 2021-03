Arrestan a hombre por asesinato a golpes de niño de 10 años: Era novio de su madre

El Pasado 6 de marzo los neoyorquinos se estremecieron tras conocer sobre la muerte de un niño de tan solo 10 años, quien fue hallado sin vida en su casa del vecindario de Harlem, en Manhattan, con serios traumatismos y señales de golpes en diferentes partes del cuerpo.

Y en medio de las investigaciones que adelantó la policía del NYPD, tras acudir a la residencia, la Uniformada anunció el arresto del novio de la madre del pequeño, a quien identificaron como Ryan Cato, de 34 años, y a quien acusan de ser el presunto responsable de la muerte del niño.

El NYPD mencionó a través de un comunicado que Ryan Cato enfrenta cargos de asesinato y poner en peligro el bienestar de un niño.

La policía agregó que el arresto del sujeto se produjo en el 260 West de la calle 131, en el condado de Manhattan, la misma locación donde el menor fue hallado sin vida el sábado.

Asimismo, el NYPD reveló que el niño muerto respondía al nombre de Ayden Wolfe.

El periódico NY Post presentó la noticia del arresto del hombre, y dijo que “está a la espera de ser procesado”, y que también fue objeto de investigación previamente por parte de la Administración de Servicios para Niños de la ciudad (ACS) por presuntamente golpear a su mujer frente a sus niños, y que tuvo problemas con la ley.

“El señor Cato tiene tres arrestos anteriores”, dijo el jefe de departamento de la policía de Nueva York, Rodney Harrison, según el citado medio, agregando que la última detención tuvo lugar en diciembre en Brooklyn.

El vocero policial dio más detalles sobre la manera como encontraron al niño, y dijo con tristeza que “la víctima fue encontrada con grandes hematomas en la cara, las extremidades y en todo el cuerpo”. De la misma manera agregó que “algunas lesiones eran antiguas, pero otras eran recientes (…) En el hospital, se informó a los investigadores que la muerte de la víctima fue causada por el síndrome de abuso infantil fatal”.

PIX11 presentó el video del momento de la detención de Ryan Cato, quien era custodiado por oficiales del NYPD, y aseguró que los vecinos realizaron una manifestación.

Asimismo, se conoció que la madre de Ayden Wolfe, cuyo nombre fue mantenido bajo confidencialidad, tuvo una investigación por negligencia en 2010 por parte de Servicios Infantiles, cuando su hijo era apenas un bebé.

Por ahora la madre del menor asesinado no ha sido instruida de ningún cargo, y que no ha sido interrogada.

Unidades del NYPD llegaron a la casa del menor el sábado pasado, tras una llamada de emergencia, y al arribar al edificio de Viviendas Públicas de Nueva York, (NYCHA) en Saint Nicholas Houses hallaron sin vida al niño, a eso de las 2:30 de la tarde. Luego fue llevado al Hospital Harlem, donde fue declarado muerto.

“El 6 de marzo de 2021, aproximadamente a las 1421 horas, la policía respondió a una llamada de agresión física dentro del 260 West de la calle 131, Apartamento 4F (NYCHA), dentro de los límites del Precinto 32/Área de servicio policial 6. Al llegar, los oficiales observaron un varón de 10 años que yacía inconsciente y sin responder dentro de la sala de estar del lugar”, dijo el NYPD en su informe sobre el hecho.

