Estudiante negro de Texas fue obligado a beber orina: piden declarar crimen de odio

SeMarion Humphrey es el adolescente de Texas cuya madre dice que ha sido intimidado sin descanso en la escuela secundaria Haggard en Plano, Texas, durante dos años.

Su madre, Summer Smith, dijo que la situación llegó a un punto crítico cuando afirmó que su hijo de 13 años se vio obligado a beber orina en una fiesta de pijamas. El incidente fue grabado y compartido en las redes sociales.

Según la abogada de la familia, Kim Cole, Humphrey también recibió disparos con pistolas de aire comprimido, golpes físicos y calumnias raciales por parte de sus excompañeros de fútbol, durante la fiesta de pijamas. La familia dice que creen que el maltrato que sufrió Humphrey fue por motivos raciales, y están pidiendo una investigación federal por delitos de odio. El Departamento de Policía de Plano ha abierto una investigación.

Justice Sought For Plano ISD Boy Allegedly Abused By Haggard Middle School StudentsSeMarion Humphrey's mother said she has been reporting bullying incidents to his school for months. However, the tipping point came from an incident at a sleepover last month. 2021-03-06T00:13:00Z

Smith explicó durante una conferencia de prensa el 5 de marzo, que fue transmitida en Facebook por Next Generation Action Network, que se comunicó con funcionarios del Distrito Escolar Independiente de Plano varias veces. Pero ella dice que nunca se hizo nada para detener el acoso.

Esto es lo que necesita saber:

Madre de Humphrey dice que cree que los otros estudiantes planeaban torturar a su hijo

Smith dice que cree que su hijo fue engañado cuando lo invitaron a una fiesta de pijamas, a mediados de febrero. Durante la conferencia de prensa del 5 de marzo, Smith explicó que otra estudiante había estado pasando tiempo con su hijo, uno a uno, durante algunas semanas antes de la fiesta de cumpleaños. “Fue premeditado y obvio que SeMarion solo fue invitado por su puro entretenimiento”, afirmó Smith.

La abogada de la familia, Kim Cole, describió al otro estudiante que invitó a Humphrey a la fiesta como un “jugador blanco muy popular” en el equipo de fútbol. En un comunicado compartido en Facebook, Cole se hizo eco del sentimiento de que la amistad pudo haber sido una artimaña.

Active investigation information pic.twitter.com/U9WI25yAMN — Plano Police (Texas) (@PlanoPoliceDept) March 5, 2021

Como informó WFAA-TV, Smith preguntó quién más estaría en la fiesta antes de permitir que Humphrey fuera.

Nadie le dijo que otros jugadores de fútbol, ​​que según ella habían acosado a Humphrey en el pasado, planeaban aparecer por allá. Además de ser golpeado, Smith dijo que los otros adolescentes obligaron a Humphrey a beber orina.

Ella explicó durante la conferencia de prensa, que inicialmente engañaron a Humphrey para que tomara un sorbo. “Lo despertaron de su sueño y le dijeron: ‘Dejaste de respirar. Tienes que beber esto’”, explicó Smith. “¿Qué horrible debe ser alguien para hacer eso? Esto no es una broma. Esto va más allá de la intimidación. Son malos. Son malvados”.

Cole dice que los estudiantes filmaron el acoso y montaron la evidencia en las redes sociales. “Se rieron y se filmaron torturando a SeMarion y publicaron los videos en las redes sociales para humillarlo aún más”, escribió Cole en su declaración de Facebook. Además, le dijo a The Dallas Morning News que cree que los estudiantes estaban orgullosos de lo que habían hecho.

“En mi opinión, no solo torturaron a este niño, sino que lo filmaron y se sintieron orgullosos de ello y lo compartieron en varios sitios de redes sociales burlándose de él”, dijo la madre.

Smith compartió el video cuando funcionarios de la escuela se negaron a tomar medidas

Smith explicó que después de que le informaron sobre los videos de la fiesta de pijamas, inmediatamente se comunicó con el Distrito Escolar Independiente de Plano, comenzando con la oficina del superintendente. Pero dijo que los administradores se negaron a tomar medidas, porque el acoso había tenido lugar fuera de la escuela.

Smith expresó su incredulidad por la reacción de la escuela. Dijo a los periodistas: “Los videos se habían compartido con casi toda la escuela. La escuela se reía de él. ¿Por qué eso no es un problema escolar? Pasamos los videos durante el horario escolar. ¿Cómo no es eso un problema de la escuela? Los chicos están en el equipo de fútbol. ¿Cómo no es eso un problema de la escuela? No lo entendí”.

Las conversaciones con los funcionarios de la escuela ocurrieron el 2 de marzo. Smith dijo que también llamó a abogados y periodistas ese día, pero que nadie parecía dispuesto a hacer nada para ayudar a su hijo. Fue entonces cuando Smith decidió compartir el video de la orina en su propia página de Facebook y llamar públicamente al distrito escolar. Puedes ver la publicación aquí.

Smith explicó durante la conferencia de prensa que le resultó difícil ver el video. Pero dijo que se dio cuenta de que “la gente necesita ver esto. Si ellos [los estudiantes] pueden compartirlo, lo aceptaremos y quiero que todos vean lo que les pareció divertido. Si escuchan los videos con sonido, se están riendo. Todos ellos. Risas. Lo amenazan para que no lo cuente”.

Smith luego se volvió hacia su hijo y le dijo: “Estoy muy orgullosa de ti” por contar lo que había sucedido.

The rally & press conference outside Plano PD. They are here in support of 13yo who, family says, was victim to physical abuse & racial taunts by 3-4 peers @ Haggard Middle School. Mom says son was forced to drink urine. Police investigating. Family wants hate crime charges @wfaa pic.twitter.com/HHpvuw1Xje — Jobin Panicker (@jobinpnews) March 6, 2021

“Esto tiene que terminar”, agregó Smith. “Esto va a terminar con él. Nunca deberíamos estar aquí”.

A Humphrey se le dijo que “los niños son niños” cuando les contó a sus entrenadores de fútbol que habían sido acosados, dijo su madre

Humphrey sufrió repetido acoso en la escuela secundaria Haggard, según su madre. Smith detalló el abuso que dijo que sufrió su hijo en una extensa publicación de Facebook en marzo.

Afirmó que gran parte del acoso provino de los compañeros de equipo de Humphrey en el equipo de fútbol

Smith escribió que otros jugadores habían atacado a Humphrey con un cinturón en el vestuario y lo habían golpeado “en el área privada”. Humphrey intentó hablar con sus entrenadores sobre esos comportamientos. Pero según Smith, los entrenadores se negaron a intervenir y le dijeron a Humphrey que “los niños son niños”.

La madre afirmó que el maltrato se extendió a acciones de un entrenador. “Imagina que tu entrenador te quita el inhalador cuando te sientes como si no pudieras respirar”, dijo la mujer. Humphrey finalmente abandonó el equipo.

Smith dijo que a su hijo se le llamaba con insultos raciales de forma regular, además de un insulto homofóbico. Explicó que Humphrey tenía miedo de ir a la escuela y que sus compañeros de clase lo instaban a suicidarse.

La cuenta de Smith fue compartida en una petición de Change.org, lanzada por la hija de Smith, en la que se pedía al Distrito Escolar Independiente de Plano que tomara medidas para frenar el acoso. Al 6 de marzo, la petición había generado más de 107.000 firmas.

El Departamento de Policía de Plano ha abierto una investigación

La publicación de Smith en Facebook logró captar la atención no solo de los administradores escolares, sino también del departamento de policía local. El Departamento de Policía de Plano anunció el 4 de marzo que estaba iniciando una investigación después de revisar un informe tomado por un oficial de recursos escolares.

Un detective de menores fue puesto a cargo del caso, según un comunicado oficial. El departamento explicó que “el detective y el oficial de recursos escolares continuarán trabajando con los funcionarios del ISD de Plano para llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva en un esfuerzo por identificar cualquier delito que pueda haber ocurrido durante y antes de este incidente”.

Según KTVT-TV, los funcionarios de Plano ISD no han comentado por qué la escuela no tomó medidas antes para abordar las denuncias de intimidación formuladas por Smith. El distrito escolar emitió una declaración el 5 de marzo.

“Debido a las restricciones legales con respecto a la confidencialidad de la información de los estudiantes, Plano ISD no puede divulgar información específica de los estudiantes, pero puede confirmar que se tomaron las medidas adecuadas para proteger a la víctima e investigar las acusaciones. Plano ISD no aprueba la intimidación, el acoso y/o las amenazas contra ningún estudiante. Es la esperanza y expectativa del Distrito que todas las partes trabajen en colaboración para crear un clima de respeto mutuo incluso en medio del desacuerdo.

Pero el abogado de la familia no está de acuerdo y dice que Plano ISD no tomó las medidas pertinentes. Durante la conferencia de prensa del 5 de marzo, Cole afirmó que la escuela había recibido quejas de varios padres sobre el acoso y la agresión, pero que esa acción nunca se tomó.

Smith planea inscribir a Humphrey en una escuela privada.

