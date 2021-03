Madre de Missouri tenía un complot para matar a su suegra: Leigh Ann Bauman

Leigh Ann Bauman es una conocida agente de bienes raíces en Lake of the Ozarks, estado de Missouri, quien está acusada de conspirar para asesinar a su exsuegra. También es una navegante a motor competitiva, modelo de portada de revista y vendedora de arte.

Pero en un extraño detalle, Bauman está acusada de enviarle a su hija un mensaje de texto que decía: “tu abuela morirá”.

Según el sitio web de noticias local Lake Expo, la mujer es una “conocida agente inmobiliaria de Lake of the Ozarks”. Sus páginas de Facebook personales y profesionales están llenas de fotos glamorosas y promete encontrar a la gente la casa de sus sueños.

Ahora enfrenta un cargo penal de conspiración para cometer asesinato, que es un delito mayor de clase C. Una vez escribió en Facebook que Lake of the Ozarks era “la tierra de chicas y hombres bonitos con camisas de tablero de ajedrez y vello facial”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Bauman creía que su ex suegra intentaba interferir en la relación con su hija, dicen los fiscales

La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri arrestó a Bauman el 4 de marzo de 2021 a las 2:15 p.m., según Lake Expo.

Según KY3, el complot del que se acusa a Bauman de tramar, involucró un plan para asesinar a su ex suegra. Bauman tiene 43 años y vive en el lago Ozark.

¿El motivo? Según KY3, los fiscales alegan que Bauman creía que el objetivo de su ataque estaba tratando de dañar su relación con su hija. Las fotos y los subtítulos de la página de Facebook de Bauman muestran que tiene al menos dos hijas.

Una imagen muestra a Bauman en un restaurante con una de sus hijas el otoño pasado, con la leyenda: “Cena con mi sol, mi brillo, mi bebé”.

2. Bauman le dijo a un testigo en una cinta que quería que “pareciera un accidente” y sabía como cristiana que el complot era incorrecto, alegan los fiscales

Los cargos criminales dicen que un testigo registró a Bauman entrando en un trato para pagarle $ 1,500 a personas de St. Louis para matar a su ex suegra y hacer que “pareciera un accidente”, según Lake Expo.

Se le preguntó varias veces “si estaba segura de que quería contratar a estas personas” e indicó que sí, según el sitio de noticias.

Lake Expo informó además que Baumann supuestamente está grabada en una cinta diciendo que “ella sabía como cristiana que estaba mal, pero podía pedir perdón”.

3. Bauman tiene conexiones políticas y prometió hacer “REALIDAD los sueños de su hogar” en Lake of the Ozarks

En 2019, Bauman escribió en Facebook, “L.A. ¡Vuelve a Real Estate con 15 años de experiencia! ¡Esperamos hacer REALIDAD los sueños de su hogar con Reece & Nichols Lake of the Ozarks!”.

En Facebook, también se refirió a sí misma como “negociante de arte, CEO, HBIC en The Lake Ozark Gallery LLC. Realtor comercial y residencial en Universal Realty Group en realtor.com Pro. Vivo en Lake Ozark, Missouri”.

KY3 informó que los fiscales pidieron que se detuviera a Bauman sin derecho a fianza, debido a “sus finanzas y el peligro para la víctima”. Los registros judiciales revisados ​​por Heavy confirman que a Bauman se le negó la libertad bajo fianza.

El complot se deshizo cuando un abogado del testigo se puso en contacto con las autoridades, alega la estación de televisión.

“La agente inmobiliaria local tenía varias conexiones políticas y el testigo estaba al tanto de estas conexiones políticas”, dijo el fiscal del condado de Camden, Caleb Cunningham, según KY3. En una publicación de Facebook, escribió que disfrutó acompañar a un alcalde como “Primera dama del lago Ozark y visitar a nuestro núcleo de profesionales dinámicos”.

4. Bauman, quien publicó Glamour Shots en Facebook, se divorció en 2018

Según los registros judiciales de Missouri revisados ​​por Heavy, Baumann y su esposo se divorciaron en 2018.

En las redes sociales, publicó fotos en las que se mostraba a sí misma con pistolas, lanchas rápidas, motocicletas y en portadas de revistas viejas con glamour.

“¡Dulce! Tengo el JC ❤️ Ball, ¡pero quiero un Smith & Wesson con mango de perla si ves uno! ¡Te devolveré el dinero! 👊”, escribió en el comentario de una imagen que la muestra con un arma. Con otra foto de un arma, la mujer escribió: “¡¡¡Arma nueva cargada y segura, no puedo esperar a hacer un tiro mortal con este cachorro también !!¿Quién quiere disparar este fin de semana?”.

5. Bauman es una navegante a motor profesional

Según su página de Facebook, Bauman es una navegante a motor profesional con planes de competir este año.

“¡Estoy SUPERCARGADA para conducir y GANAR más en este barco para las carreras de lanchas a motor en alta mar de 2021 con la leyenda del acelerador! 🏁💯⚓️🙌 ”, escribió en Facebook.

“¡Esta semana nos reuniremos con posibles patrocinadores de Missouri! ¡¡¿De quién será el nombre en el costado??!!!”.

En enero de 2020, la mujer escribió: “¡Otro artículo de revista!.. ¡Nos estamos preparando para la temporada de carreras del lago 2021!”.

Esta es la versión original de Heavy.