Asesinan a latina que iba a testificar por asesinato de amiga embarazada

En un hecho que alarmó a los habitantes de Colorado, las autoridades investigan el asesinato de una mujer de 31 años, quien fue atacada en inmediaciones de las calles East Kenyon Drive y South Wabash Street, donde la policía encontró el cadáver, tras recibir una llamada que daba cuenta de una mujer muerta.

La noticia fue reportada por CBS Denver, que identificó a la mujer asesinada como Roxann Martínez, quien iba a testificar en el caso que se sigue por la desaparición y asesinato de su amiga embarazada Kelsie Schelling, ocurrido en el 2013.

El citado medio dijo que Martínez fue ultimada el pasado 25 de febrero y de inmediato la policía de Denver lanzó un operativo para determinar quien está detrás del asesinado de Roxann Martínez y djeron no tener informes de que su cita en los tribunales para revelar información contra Donthe Lucas, de 28 años, el novio de su amiga asesinada esté relacionado.

Roxann Martinez, Witness In Donthe Lucas Murder Trial, Gunned Down In DenverA woman considered a star witness in the Donthe Lucas murder trial of Kelsie Schelling was shot and killed in Denver last week. 2021-03-04T02:28:20Z

El joven está acusado de haberle quitado la vida a su novia hace más de ocho años, cuando tenía 21 años, tras enterarse de que estaba esperando un bebé.

#Denver, do you know the whereabouts of this homicide suspect? Please call 911 if you see him or call @CrimeStoppersCO at 720-913-7867 if you have information about about this homicide or where he can be located. Thank you pic.twitter.com/UAKEBrUcf7 — Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 4, 2021

CBS Denver aseguró que Kelsie Schelling desapareció el 4 de febrero del 2013, cuando le comunicó a sus familiares que iría hasta la localidad de Pueblo, Colorado, a unas 112 millas de Denver, para revelarle a su entonces novio, que estaba embarazada

A pesar de que el cuerpo de la joven nunca fue encontrado, las autoridades han tratado de resposabilizar a Donthe Lucas por el crimen, quien siempre se ha declarado inocente, y a quien describen como un exjugador de basquetbol muy talentoso, del Northeastern Junior College.

Denver Police Search For Emmanuel Chandler Wanted In Shooting Death Of Roxann MartinezPolice in Denver are searching for Emmanuel Chandler, wanted for first-degree murder in the shooting death of Roxann Martinez. 2021-03-05T00:30:30Z

La policía no ha soltado prenda alguna sobre la información que Ronaxx Martínez iba a presentar en la corte para inculpar a Donthe Lucas, y mientras ofrecen una recompensa de $2,000 por información que ayude a esclarecer el asesinato de la joven latina, ya dentificaron un presunto sospechoso.

Según datos de CBS4, la policía de Denver estaba pidiendo ayuda a la comunidad para encontrar a un hombre, identificado como Emmanuel Chandler, a quien buscaban por asesinato en primer grado por la muerte de Roxanne Martínez.

El periódico Denver Post mencionó que Chandler es un hombre de 29 años, de raza negra, quien mide 6 pies 1, y pesa 180 libras, tiene cabello negro y ojos marrones.

Aunque no revelaron más datos de la investigación, la policía presume que detrás del crimen hubo hechos de violencia doméstica.

#Denver, can you help investigators solve this homicide investigation? If you have any information, please call @CrimeStoppersCO at 720-913-7867 and you could earn a cash reward! pic.twitter.com/PrvCBrYET7 — Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 3, 2021

A pesar de las nuevas revelaciones, amigos de Roxanne Martínez han pedido investigar si en realidad la muerte de la joven no tuvo nada que ver con su cita en la corte en Pueblo, para testificar contra Donthe Lucas.

La uniformada insiste en que por ahora el único sujeto señalado como sospechoso del asesinato es Emmanuel Chandler, quien se entregó de manera voluntaria en las últimas horas.

UPDATE: Last night, Emmanuel Chandler, DOB 12/24/91, turned himself into Denver Police. Chandler is being held for investigation of 1st Degree Murder for the homicide of Roxann Martinez. This homicide appears to be the result of a domestic violence-related incident. #Denver — Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 5, 2021

De todos modos, la policía pidió a la ciudadanía ayudar con el caso, compartiendo cualquier información que tengan sobre el hombre y sobre el crimen de Martínez.

Cualquier persona que tenga información debe llamar al 911 o @CrimeStoppersCO al 720-913-7867″, que es la línea de la policía de Denver.

