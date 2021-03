Mujer grabó a su novio mientras moría por sobredosis y lo abusó sexualmente

En un hecho que ha causado rechazo en redes sociales, una mujer de 32 años, identificada como Megan Anne Walthall, vio morir ante sus ojos a su novio, cuando el joven sufrió una sobredosis de droga, y en vez de ayudarlo, o llamar a los servicios de emergencia, grabó el momento paso a paso, y abusó sexualmente del hombre.

Así lo reveló el periódico NY Post, tras informar que la mujer además se reía, mientras su novio moría, como quedó captado en el video que ella misma hizo, y que fue el testimonio que le jugó en su contra.

Megan Anne Walthall fue condenada a pagar una pena de 16 años de cárcel, luego de que la Corte de Circuito del Condado de Stafford, Virginia, emitiera su sentencia.

El periódico Roanoke Times, de Virginia, aseguró que la jueza Victoria Willis leyó la condena de la mujer, quien se declaró anteriormente culpable de “abusar de un adulto incapacitado, agresión sexual y dos cargos de posesión de drogas ilegales”.

Woman sentenced for recording herself sexually abusing boyfriend as he died https://t.co/fW41rPBT8p pic.twitter.com/e0tGdfB2uH

— New York Post (@nypost) March 4, 2021