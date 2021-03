Hallan muerto a golpes a niño de 10 años en su casa en NY: ¿Lo mataron?

La policía de Nueva York investiga la muerte de un niño de tan solo 10 años, a quien encontraron sin vida en su propio apartamento en Manhattan, con un traumatismos severos, y golpes en todo el cuerpo, según informó el NYPD en un reporte policial.

Según informaciones suministradas por el periódico neoyorquino NY Post, la policía arribó al hogar del niño, luego de recibir el sábado 6 de marzo, una llamada a la línea de emergencia denunciando que el menor no respondía.

El citado diario manifestó que el niño aparentemente habría sido golpeado de manera brutal, lo que habríá desencadenado su fallecimiento.

10-Year-Old Boy Dies, Found In Harlem With Severe Bruising, LacerationsA little boy was found dead in a Harlem apartment Saturday, and sources tell us his death is now under criminal investigation; CBS2's Nick Caloway reports. 2021-03-07T04:22:18Z

El hecho ocurrió en un apartamento localizado en el populoso vecindario de Harlem, en el condado de Manhattan, al norte de la ciudad de Nueva York.

CBS News informó que el caso está siendo investigado como un presunto hecho criminal.

Según la policía, la diligencia de visita de emergencia se realizó en un edificio de Viviendas Públicas de Nueva York, (NYCHA), que queda en el 260 West de la calle 131. El apartamento del niño estaba ubicado en el cuarto piso del inmueble en Saint Nicholas Houses.

El menor fue hallado sin vida antes de las 2:30 de la tarde, según agregó el medio de comunicación y de inmediato fue trasladado hasta el Hospital Harlem, donde fue declarado muerto por los médicos.

El Post mencionó que el cadaver del niño presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, tanto recientes como “antiguas”, citando una fuente de la que se reservaron la identidad.

La misma fuente le dijo al periódico que dos familiares del pequeño están siendo interrogados por la policía para esclarecer la muerte del niño, de quien hasta el momento no se ha revelado su identidad.

En su reporte sobre el incidente, el NYPD dijo: “El 6 de marzo de 2021, aproximadamente a las 1421 horas, la policía respondió a una llamada de agresión física dentro del 260 West de la calle 131, Apartamento 4F (NYCHA), dentro de los límites del Precinto 32/Área de servicio policial 6. Al llegar, los oficiales observaron un varón de 10 años que yacía inconsciente y sin responder dentro de la sala de estar del lugar”.

