Murió Rush Limbaugh: estrella de la radio muere a los 70 años

Rush Limbaugh, una conocida personalidad de la radio, murió a los 70 años, según anunció su esposa Kathryn Adams Limbaugh, al comienzo de su programa este miércoles 17 de febrero de 2021. Estaba luchando contra el cáncer de pulmón, dijo su familia en un comunicado.

“Es con profunda tristeza que debo compartir con ustedes directamente que nuestro amado Rush, mi maravilloso esposo, falleció esta mañana debido a complicaciones del cáncer de pulmón”, dijo Kathryn en el programa.

Siga leyendo para escuchar la declaración de su esposa o escúchela aquí. Limbaugh fue diagnosticado con cáncer de pulmón grado IV en enero de 2020. Su programa de radio, “The Rush Limbaugh Show”, comenzó en 1988. El expresidente Donald Trump también habló con Fox News sobre su relación con Limbaugh.

El programa comenzó hace 33 años en la sindicación nacional con solo 56 estaciones de radio y se convirtió en el programa de radio más escuchado en el país, transmitiéndose en más de 600 estaciones, según el sitio web del programa. Tenía una base de fans que llegaba a 27 millones de personas sintonizando semanalmente. Llamó a sus fans “Dittoheads”, porque a menudo decían “ídem” cuando estaban de acuerdo con su comentario.

