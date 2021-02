Muerte de Kobe Bryant: NTSB revela por qué cayó el helicóptero

La Junta Nacional de Transporte de los Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) finalizó el informe sobre el accidente aéreo que el 26 de enero de 2020 derivó en la muerte de Kobe Bryant, su hija Gianna Bryant y otras siete personas.

De acuerdo a la cadena Fox News, el accidente en el que murió la exestrella de Los Ángeles Lakers se debió a una “desorientación espacial” del piloto del helicóptero.

Kobe Bryant, su hija Gianna Bryant y otros siete tripulantes de la aeronave murieron el 26 de enero cuando el helicóptero que los transportaba se estrelló en una colina de Calabasas, al sur de California. Habían partido desde Orange County y se dirigían a la Mamba Academy. Allí, el equipo de básquet que dirigía Kobe y en el que su hija Gianna era una de las figuras debía afrontar un partido.

El informe de la Junta Nacional de Transporte de los Estados Unidos vuelve a poner el foco sobre el piloto del helicóptero, Ara Zobayan. Este contaba con diez años de experiencia pero todo indica que una falla de su autoría fue lo que provocó el accidente.

En un informe preliminar, la NTSB había adelantado que las pericias no indicaban falla mecánica del helicóptero.

Además de Kobe y Gianna Bryant murieron el entrenador de béisbol de Orange Coast College, John Altobelli, su esposa, Keri, y su hija Alyssa; Christina Mauser, ayudante técnica de Kobe en el equipo de básquet de su hija; y la empresaria Sarah Chester y su hija Payton, compañera de equipo de Gianna.

La cadena Fox News agregó una hipótesis que terminaría de explicar el accidente ocurrido el 26 de enero en Calabasas, al sur de California. El canal exhibió un testimonio de un dirigente de la Junta Nacional de Transporte de los Estados Unidos que podría ser clave.

De acuerdo a este dirigente, el piloto del helicóptero, Ara Zobayan, pudo haber sido obligado a viajar en condiciones climáticas desfavorables y a una velocidad imprudente. Se sabe que los tripulantes, con Kobe Bryant a la cabeza, andaban faltos de tiempo. Necesitaban llegar a la Mamba Academy para estar presentes en el partido de básquet.

“El piloto se enorgullecía de estas posiciones, tanto con el cliente como con Island Express. Tenían una buena relación con el cliente y probablemente no quisieron decepcionarlos al no completar el vuelo. Esta presión autoinducida puede afectar negativamente la toma de decisiones del piloto”, expresó el dirigente de la NTSB.

El informe de la Junta Nacional de Transporte de los Estados Unidos habla de “desorientación espacial” del piloto del helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant al momento de su muerte.

El reporte arrojó que hubo “distracciones operativas de su tarea principal de monitorear los instrumentos de vuelo”.

“El descenso y la aceleración resultantes propiciaron que el piloto experimentara una ilusión sensorial en la que percibiría incorrectamente que el helicóptero ascendía cuando descendía. El helicóptero continuó este descenso empinado. El piloto no tenía referencia de los instrumentos, tenía dificultades para interpretar y no recuperó con éxito el helicóptero”, determinó el informe.

The NTSB released footage from the accident scene of helicopter crash which killed nine people including retired NBA legend Kobe Bryant https://t.co/1D6ympILZR pic.twitter.com/xzwrsg8hMi

— Reuters (@Reuters) January 28, 2020