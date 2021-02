Paris Hilton: “Me sentía violada todos los días”

La empresaria, actriz y modelo Paris Hilton dijo que “me sentía violada todos los días” al evocar una situación de abuso que sufrió cuando tenía 16 años en un internado de Utah. Su testimonio se dio en el marcado de una declaración que la modelo de 39 años brindó ante la Comisión de Justicia Criminal de la Legislatura estatal de Utah.

“Hablar de algo tan personal fue y sigue siendo aterrador. Ojalá pudiera decir que fue solo un sueño, pero no es así”, expresó Paris Hilton ante el comité. Luego narró el tormento que sufrió a los 16 en la escuela Provo Canyon, un internado del Estado.

La empresaria, actriz y modelo declaró ante la Comisión de Justicia Criminal de la Legislatura estatal de Utah para dar cuenta de la violencia institucional que vivió en el internado y presionar para la creación de una ley que se propone reforzar los controles gubernamentales en instituciones de este tipo.

“Mi nombre es Paris Hilton, soy una sobreviviente de abuso institucional y hablo hoy en nombre de los cientos de miles de niños que actualmente se encuentran en centros de atención residencial en los Estados Unidos”, inició su testimonio.

Paris Hilton aseveró que en Provo Canyon, internado en el que estuvo alojada durante once meses, los niños eran “inmovilizados, golpeados, arrojados contra las paredes, estrangulados y abusados sexualmente con regularidad”.

Las secuelas del abuso que sufrió Paris Hilton

Como ocurre en todos los casos de abuso sexual, las secuelas acompañan a la víctima durante el resto de sus días. Paris Hilton se emocionó al evocar su lucha constante para superar el horror que le tocó vivir a los 16 años en un internado de Utah.

“No puedo irme a dormir por la noche sabiendo que hay niños que están experimentando el mismo abuso por el que pasamos tantos otros y yo”, expresó Paris Hilton.

Los hechos tuvieron lugar hace 23 años. Sin embargo, Paris Hilton tiene pesadillas hasta el día de hoy: “Durante los últimos veinte años, he tenido una pesadilla recurrente en la que dos extraños me secuestran en medio de la noche, me registraron sin ropa y me encerraron en una instalación. Ojalá pudiera decirles que esta pesadilla inquietante fue simplemente un sueño, pero no lo es”.

La empresaria de 39 años le pidió al presidente Joe Biden celeridad en la aprobación de la ley que obligaría a los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos a reforzar el control y la vigilancia sobre el trato que se les da a niños y adolescentes en los internados estatales.

“Sin un diagnóstico, me vi obligada a consumir medicamentos que me hicieron sentir entumecida y agotada. No respiré aire fresco ni vi la luz del sol durante once meses”, expresó.

El motivo por el que Paris Hilton contó que fue abusada

Paris Hilton se quebró en llanto al recordar la situación de abuso sexual que sufrió a los 16 años en un internado de Utah. La empresaria y actriz explicó el profundo motivo por el cual se animó a comparecer ante la Comisión de Justicia Criminal de la Legislatura estatal de Utah.

“Cuento mi historia no para que alguien se sienta mal por mí, sino para arrojar luz sobre la realidad de lo que sucedió entonces y sigue sucediendo ahora. Las personas que trabajan, dirigen y financian estos programas deberían avergonzarse de sí mismas. ¿Cómo pueden las personas vivir consigo mismas sabiendo que este abuso está ocurriendo?”, enfatizó Hilton.

Cuando tenía 16 años, la modelo fue enviada a Provo Canyon. Allí fue testigo de la violencia y los abusos físicos y psicológicos que el personal del internado ejercía sobre la población de niños y adolescentes.

“Cada vez que usaba el baño o me duchaba, se monitoreaba. A los 16 años, cuando era niña, sentí sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo. Era solo una niña y me sentía violada todos los días”, narró.

“Este proyecto de ley definitivamente ayudará a muchos niños, pero obviamente hay más trabajo por hacer y no voy a detenerme hasta que ocurra el cambio”, reclamó Paris Hilton.

