Marty Schottenheimer, exentrenador de Chiefs y los Browns, murió a los 77 años

Con su familia a su lado, el exentrenador de los Kansas City Chiefs, Marty Schottenheimer, murió por complicaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer el lunes 8 de febrero; tenía 77 años.

Diagnosticado por primera vez con la enfermedad cognitiva progresiva en 2014, Schottenheimer fue trasladado a un centro de cuidados paliativos cerca de su casa en Charlotte, Carolina del Norte, el 30 de enero, según un comunicado de su familia el 3 de febrero. Estaba en condición estable en ese momento.

Schottenheimer deja a su esposa durante 54 años, Pat, dos hijos, Kristen y Brian, su hermano Kurt y sus nietos Brandon, Sutton, Savannah y Catherine.

“Sabemos que nos mira desde el cielo y sonríe”, dijo Kristen, su hija. “Estamos increíblemente orgullosos del hombre que fue y de cómo vivió su vida”.

Schottenheimer pasó 31 años entrenando en la NFL

Schottenheimer, nativo de Canonsburg, Pensilvania y graduado de la Universidad de Pittsburgh, pasó más de la mitad de su vida en los niveles más altos del fútbol y sus alrededores. Como lo demuestra su incorporación al Salón de la Fama de los Chiefs en 2010, Schottenheimer fue más ampliamente reconocido por su período de una década como entrenador en jefe del equipo de 1989 a 1998. Con un récord de 101-58-1 en Kansas City, solo está detrás del miembro del Salón de la Fama Hank Stram en victorias (124) y del actual líder Andy Reid en porcentaje de victorias y derrotas (.711 a .634) en la historia de la franquicia.

De los Chiefs fue fichado por temporadas como entrenador con los Cleveland Browns (1984-88), el Washington Football Team (2001) y los entonces San Diego Chargers (2002-06), donde fue nombrado Entrenador del Año de la NFL de la AP en 2004 después de entregarse un esfuerzo de 12-4 después de un pésimo desempeño de 4-12 el año anterior. Guió al club a un récord de 14-2, el mejor de la NFL durante su último año con el equipo en 2006.

Su tiempo en Cleveland se remonta a 1980 como coordinador defensivo del club, un papel que ganó por primera vez cuando ingresó a las filas de entrenador de la NFL con los New York Giants en 1977. Antes de eso, disfrutó de una carrera de seis años como jugador como un linebacker central con los Buffalo Bills (1965-68) y Boston Patriots (1969-70), incluso ganando un visto bueno al Pro Bowl como novato.

A pesar de que sus equipos de “Martyball” orientados a la defensiva nunca aparecieron en el Super Bowl, Schottenheimer compiló un récord de 200-126-1 en su carrera como entrenador en jefe, uno de los ocho entrenadores en la historia del fútbol profesional en alcanzar el hito de las 200 victorias, según Pro. Referencia de fútbol.

También abrió las puertas para algunos nombres de entrenadores notables en el camino, incluidos, entre otros, Bill Cowher, Tony Dungy, Bruce Arians, Herm Edwards y Mike McCarthy.

Su legado sigue vivo hoy

Brian, el único hijo de Schottenheimer, ha continuado construyendo sobre el legado de entrenador de su padre en la NFL y recientemente fue contratado como coordinador de juegos aéreos/entrenador de mariscales de campo para los Jacksonville Jaguars el 1 de febrero.

Como su padre antes que él, el jugador de 47 años ya cuenta con un extenso currículum como entrenador. A partir de 1997 y abarcando 24 años en los niveles universitario y profesional, la carrera del joven Schottenheimer incluye períodos notables con los Chiefs (1998), San Diego Chargers (2001-05), New York Jets (2006-11), St. Louis Rams (2012-14), Indianapolis Colts (2016-17) y más recientemente Seattle Seahawks (2018-20).

El negocio familiar también se extendió a Kurt Schottenheimer, el hermano menor de Marty, quien pasó 12 temporadas en varios roles en el cuerpo técnico de los Chiefs entre 1989-2000, incluidos los nueve junto a él. El jugador de 71 años pasó casi cuatro décadas de su vida al margen, y más recientemente se desempeñó como entrenador en jefe de los Destructores de Virginia de la United Football League en 2012, el papel que su hermano mayor le precedió el año anterior.

Colegas recuerdan a Schottenheimer

Varios ex entrenadores, jugadores, miembros del personal e incluso rivales en el campo han intervenido en el fallecimiento de la leyenda, incluidos algunos nombres notables de Chiefs Kingdom.

Clark Hunt, presidente y director ejecutivo de Chiefs

“Cuando Marty llegó en 1989, revitalizó lo que entonces era una franquicia en apuros y rápidamente convirtió a los Chiefs en un ganador constante. Los equipos de Marty hicieron del fútbol de los Chiefs una parte orgullosa de la identidad de Kansas City una vez más, y el resurgimiento del equipo forjó un vínculo poderoso con una nueva generación de fanáticos que crearon la legendaria ventaja de local en el Arrowhead Stadium. Marty siempre ocupará un lugar especial en la historia de los Chiefs, y todos los que tuvimos la suerte de llamarlo amigo lo extrañaremos mucho”.

Carl Peterson, expresidente y gerente general de los Chiefs

“Seguí su carrera como entrenador y, a mediados de enero de 1989, Marty me llamó para informarme que había sido despedido como entrenador en jefe de los Cleveland Browns. Sabía que estaba buscando un entrenador en jefe para los Kansas City Chiefs. Contraté a Marty después de su segunda entrevista, y algunos dijeron en ese momento que la “relación entre Peterson y Schottenheimer nunca duraría”. Bueno, ¡duró 10 años! Marty era exactamente lo que estaba buscando en el próximo entrenador en jefe de los Chiefs y Lamar Hunt, nuestro propietario, estuvo de acuerdo. Quizás el mayor activo de Marty fue su capacidad para reunir meticulosamente todas las facetas del juego y lograr que sus jugadores confíen en él y compren lo que él y sus entrenadores estaban tratando de lograr”.

Bill Cowher, exlinebacker, entrenador en jefe y miembro del Salón de la Fama del fútbol americano profesional

“Es difícil expresar con palabras lo que Marty Schottenheimer significó para mí. Jugué para él, entrené para él. Me enseñó a una edad tan temprana. Fue un entrenador, maestro y líder increíble. Siempre estaré en deuda con la orientación y el apoyo que me brindó. Para Pat, Kristen y Brian, la NFL perdió una leyenda, pero el buen Dios ganó un líder. Marty, dices: “Hay un brillo, hombres”, y siempre fue “TÚ”. Entrenador de RIP. Te amo y gracias”.

Drew Brees, mariscal de campo de los New Orleans Saints

“Si buscas entrenador de fútbol en el diccionario, debería tener una foto de Marty Schottenheimer. Un maestro, mentor y entrenador increíble. La dureza y la disciplina fueron sus señas de identidad. Se preocupó mucho por sus jugadores y su familia y sacó lo mejor de todos nosotros. Marty Schottenheimer fue muy influyente en mi carrera y me siento honrado de haber jugado para él”.

LaDainian Tomlinson, excorredor de los Chargers y miembro del Salón de la Fama del fútbol americano profesional

“El mejor entrenador que he tenido. Nunca entré a un partido con Marty como entrenador sintiendo que no estaba completamente preparado para ganar. Realmente quería que entendieras cada detalle del plan de juego. Lo consideraba un verdadero hombre americano. Era una gran figura paterna y tuve la suerte de que mi esposa y yo lo conociéramos más allá de la típica relación entre jugador y entrenador. Era un ser humano completo. Se preocupaba más por el hombre que por el atleta. Lo recordaré más por las lecciones de vida que me enseñó”.

Bernie Kosar, exmariscal de campo de los Browns

“La atención de Marty Schottenheimer a los detalles era legendaria, no tenía igual. Nos preparó para cada situación que enfrentaríamos en un juego. También fue increíble en su capacidad para ser positivo y seguir adelante sin importar lo que sucediera”.

Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Dallas Cowboys y ex entrenador de mariscales de campo de los Chiefs

“Si no fuera por Marty Schottenheimer, no estaría escribiendo esto, porque no estaría donde estoy hoy. Marty me dio mi primera oportunidad en la NFL en 1993, pero fue mucho más que eso, le dio a este joven entrenador una hoja de ruta para toda la vida. Las huellas dactilares de Marty todavía se pueden sentir en tantas cosas que hago todos los días como entrenador, pero es lo que él me enseñó como hombre por lo que siempre estaré agradecido”.

Mike Davidson, historiador asistente de Chiefs y exdirector de equipo

“Si era importante para ti, era importante para él. Eso es lo que sentí por Marty Schottenheimer. Te hizo sentir incluido. Siempre quiso saber lo que necesitabas para hacer tu trabajo. Y siempre fue profesor: en el campo de práctica, el día del juego e incluso en el campo de golf. Él creyó en mí antes de que yo creyera en mí mismo”.

