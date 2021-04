Asesinan a taxista venezolana en Georgia: Policía busca a 5 sospechosos

Autoridades de Georgia confirmaron la muerte por asesinato de Rossana Delgado, una mujer venezolana de 37 años que llevaba desaparecida varios días. El caso de Rossana Delgado había desplegado una intensa movilización mediática y en las redes sociales, que reclamaban su aparición con vida.

El Buró de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) confirmó que el cuerpo de la venezolana Rossana Delgado fue encontrado el sábado en una vivienda de Cherry Log.

#24Abr 🔴ÚLTIMO MINUTO ¡LA ASESINARON! Hallaron sin vida a Rossana Delgado, 37 años, venezolana reportada como desaparecida en metro de Atlanta. Autoridades locales han emitido órdenes de captura para 4 sospechosos del asesinato. Confirma @GBI_GA

Vía @milmanrique 📌 pic.twitter.com/sjsGiD988C — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) April 24, 2021

El cadáver fue hallado tras una inspección de bienestar en la vivienda por parte de agente de policías de la Oficina del sheriff del condado de Gilmer, informó la CNN.

La venezolana Rossana Delgado fue reportada como desaparecida el sábado 17 de abril por parte de su esposo, Yhony Castro, quien realizó la denuncia en el condado de Barrow.

“El viernes en la tarde hablé con mi esposa, me llamó a las siete de la noche, que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta haciendo unas compras, cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa, yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo”, declaró el esposo de Rossana Delgado a Univision 34 Atlanta el pasado martes 20 de abril, cuatro días después de la desaparición de la víctima.

La última imagen de Rossana Delgado con vida

Este domingo, el sitio “Latinos en Miami” difundió la última imagen de la venezolana Rossana Delgado con vida.

La mujer fue captada por una cámara de seguridad de una tienda Ross en el mall Plaza Fiesta, en Atlanta.

El esposo de Rossana Delgado pudo seguir la ruta de su teléfono móvil a través de una aplicación de rastreo satelital. Así, llegó hasta Decatur, al este de Atlanta. En ese sitio se apagó el teléfono móvil de la víctima.

Cuatro sospechosos por el crimen de Rossana Delgado

El esposo de Rossana Delgado omitió dar detalles sobre el femicidio de su esposa, alegó que los investigadores así se lo ordenaron.

La última vez que vieron a Rossana Delgado antes de morir (Imágenes) https://t.co/DSLks5oYiz — Reporte Confidencial (@RConfidencial) April 25, 2021

En tanto que el Buró de Investigaciones de Georgia busca intensamente a cuatro sospechosos que podrían ser los coautores del crimen de la mujer venezolana.

Aquí los rostros y nombres de 4 de los 5 sospechosos del asesinato de la venezolana Rossana Delgado. Su cuerpo fue encontrado en una residencia en el condado de Gilmer en Atlanta #24Abr Info y fotos: @JMoPeriodista #Justicia pic.twitter.com/DVUZRwU05m — Esteninf Olivarez (@esteninf) April 25, 2021

Los sospechosos son: Megan Alyssa Colone, de 30 años; Juan Ayala-Rodríguez, de 35 años; Mario Alberto Barbosa-Juárez, de 29 años y Oscar Manuel García, de 26 años.

“Se cree que los cuatro sospechosos más un quinto, que aún no se ha identificado, ya no se encuentran en Georgia”, expresó el buró de Investigaciones de Georgia mediante un comunicado.

Megan Alyssa Colone, Juan Ayala Rodríguez, Oscar Manuel García y Mario Alberto Barbosa Juárez están siendo buscado por el asesinato de Rossana Delgado, según informó el GBI. https://t.co/kEO4NRnAdj — Univision Atlanta (@univision34ATL) April 25, 2021

El GBI advirtió que ha librado una orden de búsqueda en todo territorio estadounidense.

La familia de Rossana Delgado llora su crimen y clama justicia. La mujer tenía dos hijos pequeños que ahora quedan al cuidado de su padre.

