Richard Cottingham: Confesó que golpeó, violó y mató a dos jóvenes de 16 y 17 años

Richard Cottingham, un asesino serial de 74 años, reveló este martes haber sido el autor material del violento asesinato de dos jóvenes en 1974, según comunicó el asesino durante una audiencia grabada en la Corte de Nueva Jersey.

Segun informa The Associated Press (AP), Cottingham, más conocido como “Torso Killer”, confesó su culpabilidad en el crimen de Mary Ann Pryor, de 17 años, y Lorraine Marie Kelly, de 16, ambos cometidos en 1974.

Cottingham se declaró culpable de secuestrar a las adolescentes y violarlas durante días, antes de ahogarlas en la bañera de una habitación de motel, señala la citada fuente.

