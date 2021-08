La presentación de Leo Messi: ¿Qué dijo el argentino?

Fue la primera presentación que Leo Messi vivió y para él ya comenzó algo que hace exactamente una semana no creía posible. El jugador confesó haber tenido una series de emociones que fueron difíciles pero también agradeció el afecto que le mostraron desde el momento que llegó a tierras francesas.

Durante la conferencia de prensa que otorgó al lado del presidente de la entidad, Nasser El- Khelaïfi, en la que habló sobre su nuevo reto en el que se siente “más motivado que nunca”.

Mencionó lo “competitivo que se ha vuelto el fútbol francés en los últimos años” y hasta el mismo presidente mencionó que todo está dentro de los parámetro del Financial Fair Play entre otros temas.

La díficil salida del Barcelona

“Estoy muy feliz. Todos saben mi salida del FC Barcelona, que fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero ahora mi felicidad es enorme. Quiero que pase todo esto rápido y empezar a entrenar porque lo estoy disfrutando mucho desde el primer día que llegué.”





Mensaje a los hinchas del Barça

La salida del rosarino fue muy fuerte para todos en Catalunya, especialmente a los hinchas ya que fueron de un extremo al otro en un espacio de 24 horas. Durante la presentación de Leo Messi como nuevo jugador del Paris Saint-Germain envió un mensaje a los aficionados del Barça, equipo de donde salió después de 21 años.

“Me fui sin saber a dónde iría… Siempre les voy a estar agradecido por el cariño. He vivido muchas cosas, buenas y malas. Los aficionados sabían que vendría a un equipo fuerte y competitivo en el que pudiese luchar por la Champions; ya saben que soy un ganador. No tengo ninguna duda de que el PSG comparte mis objetivos porque quiere seguir creciendo como club”

Se respetaron las normas del Financial Fair Play

El-Khelaïfi fue contundente al decir que la operación estuvo dentro de los parámetros del FFP. “Estoy muy feliz de presentar a Lionel Messi con el PSG. Es un día histórico para el futbol, ha hecho este deporte hermoso con su juego,” enfatizó. El qatarí apenas tuvo que gastar 60 millones de euros para traer a Sergio Ramos, Giorginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi y a Messi. Cuatro de estos cinco llegaron libres y El-Khelaïfi dejó saber que “Para contratar a Leo Messi seguimos y respetamos todas las leyes de Fair Play financiero”.

Lo que espera en el futuro

“Era una situación difícil de arreglar en tan poco tiempo. Estoy feliz de estar acá y estoy ilusionado. Tengo la ilusión y las ganas de seguir ganando y por eso vengo a este club porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y veo que están preparados para intentar luchar por todo. Mi objetivo es seguir creciendo, seguir dando pasos y seguir ganado títulos”

Ambición de ganar

Durante la conferencia de prensa de salida del Barça, Messi habló de su deseo de seguir ganando títulos hasta el último día de su carrera. Ese tema continuó cuando llegó a París. Además reiteró que está “más motivado”para seguir ganando con el PSG.

Su gran objetivo: Ganar la Champions

“Hay veces que puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganar. A veces los pequeños detalles te pueden dejar fuera. Sabemos lo difícil que es la Champions y el PSG también lo sabe, estuvo muy cerquita. Es una competición en la que están los mejores y es difícil ganarla. Hay que ser un grupo unido, un grupo fuerte y creo que lo vamos a ser en este vestuario por lo que se ve desde fuera. Y también hace falta un poco de suerte, como en todo en el fútbol. Pero no siempre gana el mejor. Es una competición especial y es eso lo que la hace tan linda e importante, por eso todo el mundo la quiere.”

“Es un equipo que está hecho, más allá de los fichajes que se han hecho. Yo vengo a ayudar, a intentar de dar el máximo. Con mucha ilusión y más ganas que nunca. Mi ilusión y mi sueño es levantar otra Champions y creo que he llegado al lugar ideal para tener más chance para conseguirlo”

La posibilidad de jugar al lado de Neymar y Mbappé

Jugar con Neymar y Mbappé es una locura. Se han hecho fichajes espectaculares. Mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir. Lo haré con los mejores y eso siempre es lindo y hermoso”.

Poder reunirse con Neymar

Cuando Neymar se fue del Barça en el 2017, Messi sintió un vacío terrible en el equipo. Él al lado de Messi y Luis’Suárez se convirtieron en un de los tríos más fulminantes del fútbol mundial así que la oportunidad de volverse a unir con uno de sus mejores amigos era siempre algo que tenía en mente.

“Tengo gente conocida dentro del vestuario. Viendo la plantilla que hay uno se ilusiona y cree que puede conseguir el objetivo. Con Neymar buscábamos el objetivo antes de estar separados y espero que lo podamos conseguir ahora juntos. Una de las causas de venir fue el vestuario, con Ney, Di María, Paredes… Eso hizo mucho para elegir este lugar.”

¿Qué piensa de fútbol francés?

Al terminar la conferencia de prensa, Messi terminó dando entrevistas a varios medios, uno de ellos justo fue con el famoso streamer Ibai, con quien estuvo en su casa el pasado sábado en su cena de despedida.

