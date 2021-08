Leo Messi se despidió del Barcelona en una emotiva conferencia de prensa: ¿Qué dijo?

Leo Messi estaba colmado por la emoción del momento. Para todos en el mundo esta conferencia de prensa fue una de las más irreales.

En la sala de conferencias del club y con la presencia de su esposa, su hijos y sus excompañeros de equipo y los 35 trofeos que ganó con la entidad catalana, el capitán de selección argentina se despedía del equipo y la ciudad que los recibió con los brazos abiertos hace 21 años. Habló de sus innumerables éxitos, de algunas tristezas y lamentos que tuvo durante su paso por el Barça.

“Durante los últimos días he estado pensado sobre lo que voy a decir. La verdad es que no puedo pensar en nada. Es muy díficil para mi después de tantos años, he estado aquí toda mi vida. Mi familia estaba convencida que nos íbamos a quedar. Queríamos eso más que nada, pero hoy tengo que decir adios.”

“No estaba preparado para esto, en estos días pensaba que iba a decir, estaba y esto bloqueado. Mi familia y yo estábamos seguros de que íbamos a seguir acá,” dijo el jugador.

“Hice todo lo posible para quedarme.”

AQUÍ PUEDEN VER LA CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA





Play



🔴 LIVESTREAM: LEO MESSI'S PRESS CONFERENCE from CAMP NOU Leo Messi will host a press conference at 12pm on August the 8th. Subscribe and follow it live. SUBSCRIBE NOW: ▶ youtube.com/user/fcbarcelona ⚽ BARÇATV+: barca.link/wT1w30qMyQO​ 💎 Official Culers Membership: barca.link/plXS30rAhfC​ 🌐 Site: fcbarcelona.com 📱 App: go.onelink.me/xndC/DownloadAppYouTube 🔵 Facebook: facebook.com/fcbarcelona 📸 Instagram: instagram.com/fcbarcelona 🐦 Twitter: twitter.com/FCBarcelona 🎶 Tiktok: tiktok.com/@fcbarcelona 📱 Viber: chats.viber.com/fcbarcelona 🛍 Get all official… 2021-08-08T10:44:09Z

Messi explicó que la razón fue simple: Era porque el club no quería acumular más deuda a una cifra que supere los mil millones de euros y no estaba en los parámetros permitidos por La Liga.

The scene right now outside Camp Nou: pic.twitter.com/ecF6ZMdPbM — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

Esa fue una de las frases que repitió durante la conferencia de prenda

El excapitán del Barcelona se fue sin rencores y con mucho agradecimiento del club de su vida.

“El año pasado cuando estaba ocurriendo todo lo del burofax estaba preparado para decir lo que tenía que decir.”

“Cuando llegué era un chico, hoy día me voy con una mujer y tres hijos catalanes-argentinos. Espero poder regresar algún día porque es mi casa. Eso le prometí a mis hijos.”

🔊 Leo Messi: "Siento tristeza de irme del club al que amo" pic.twitter.com/TzHEoaHozY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Los únicos lamentos

“Si hubo algo que me hubiese gustado es despedirme con el estadio lleno.” El Barcelona no ha tenido espectadores en el estadio desde el comienzo de la pandemia.

Pero eso no significaba no habían fanáticos presentes. Durante la conferencia de prensa, habían fanáticos que se volcaron a las calles para darles las gracias a Messi por todo lo que había hecho.

“Me hubiese gustado ganar una Champions más.”

Habló de algunas instancias en las que llegó cerca, en particular de la semifinal ante Liverpool.

“Es muy difícil quedarme con un momento. Debe ser cuando debuté, porque ahí fue cuando comenzó todo.”

“Como dijo Laporta, teníamos todo acordado y no se pudo hacer,” añadió. “No se, yo de mi parte si hice todo para quedarme.”

Leo Messi: "Estoy agradecido con la carrera que tuve en el Barça" 💙❤ pic.twitter.com/nq5AQamEwk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Sobre su futuro y “la posibilidad” de llegar al PSG

Messi se refirió a la llegada al PSG como “una posibilidad”.

“En la actualidad, no tengo nada acordado con nadie. He recibido llamados, pero no tengo ningún acuerdo.”

“Siento mucha tristeza por tener que irme de este club. Siempre fui honesto y de frente, nunca engañé a la gente. El año pasado me quería ir’

“Este es el mejor equipo del mundo. (El Barça) tiene un gran plantel. Los jugadores van y los jugadores vienen, como dijo Laporta. La gente se va a acostumbrar.

La foto en Ibiza: “Una boludes”

Messi confesó que la foto con los integrantes del PSG fue una “boludes”, una “coincidencia”. El rosarino explicó que iba a reunir con dos de sus compañeros de selección. Además se encontró con Neymar que coincidía en ese lugar, también estaba Verratti. La foto fue algo para “conmemorar el momento”.

El objetivo de alcanzar a Dani Alves

El jugador estaba rodeado de sus compañeros después de la conferencia de prensa “los actuales” y “lo excompañeros”. En esa frase le felicitó a Dani Alves por ganar la medalla de oro en Tokio.

Alves fue uno de sus mejores socios de juego durante sus 16 años en el primer equipo culé.





Play



Video Video related to leo messi se despidió del barcelona en una emotiva conferencia de prensa: ¿qué dijo? 2021-08-08T06:54:27-04:00

Después de la conferencia de prensa, volvió a estar con sus excompañeros y amigos. El que no estuvo fue Sergio Agüero.

La despedida de Leo Messi con sus compañeros !! @FOXSportsMX pic.twitter.com/d3TzxhtAHX — DANIEL GIRONÈS (@GironesDaniel) August 8, 2021

Esa frase dio a conocer que uno de sus objetivos es poder alcanzar al brasileño que ya tiene 43 títulos en su carrera. Messi fue contundente al decir que quiere seguir jugando al nivel más alto en lo competitivo.

Eso descarta una llegada a Inter Miami de la MLS ahora y posiblemente en el futuro próximo.

LEER MÁS: ÚLTIMA HORA: Leo Messi ya no es jugador del Barcelona