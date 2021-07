Leo Messi vacacionando y promocionando en Miami: ¿Dónde apareció ahora?

Las vacaciones de Leo Messi son intensas y hasta relajantes a la misma vez. En su caso, puede hacer ciertas cosas y disfrutar de ciertas cosas y a la vez cumplir con otras.

Este lunes, la estrella del Barcelona se encontró en el famoso Guitar Hotel en la ciudad de Hollywood, a 20 kilómetros norte de Miami.

El jugador público imágenes de él con su familia en este hotel que se ha convertido en una de las joyas turísticas del Sur de la Florida.

Desde que ha llegado a Miami, se ha quedad en una casa que alquilaron en Key Biscayne. Pero más allá de dónde se está quedando, ha sido la atención que ha generado su estadía en el Sur de la Florida teniendo en cuenta que este ha sido visto en varios lugares que frecuenta cada vez que visita la ciudad.

También generó mucho de qué hablar el fin de semana pasado cuando fue visto en el restaurante en la ciudad de Surfside que es propiedad del cantante Ricardo Montaner.

Anoche el #1 del planeta vino a casa a cenar @RagazziCafe

Gracias querido Leo por dejarnos honrarte y también gracias por las alegrías que nos regalas a cada rato a todos #LosMontaner pic.twitter.com/tHSMpZUidA — Ricardo Montaner (@montanertwiter) July 16, 2021

Messi fue visto al lado de su padre en el famoso restaurante de Miami Beach, Prima Pasta con el propietario del establecimiento, Gerardo Cea.

Messi es la cara del Hard Rock

En junio de este año, el astro argentino firmó un contrato multimillonario con la cadena Hard Rock para ser su embajador a nivel mundial. El evento se hizo justo en este hotel en el Sur de le Florida, desafortunadamente él no puedo estar presente ya que estaba disputando las eliminatorias mundialistas y preparándose para la eventual conquista de la Copa América.





Live Greatness – Hard Rock + Lionel Messi Hard Rock International has teamed up with global icon Lionel Messi to inspire fans to Live Greatness. To learn more, visit hardrock.com/live-greatness.aspx. 2021-06-10T15:08:43Z

“Me siento honrado de colaborar con una marca tan reconocida como Hard Rock, y más aún en un momento histórico como es su 50 aniversario. El deporte y la música son parte de mi vida, una combinación perfecta entre mi profesión y mi tiempo de ocio. Unir ambos es un gran acierto y estoy muy contento de que hayan contado conmigo para celebrar este hito. Es un honor ser el primer deportista que se asocia con una marca respaldada por un gran historial de alianzas con leyendas de la música”, dijo Messi al firmar el acuerdo.





Lionel Messi announced as Hard Rock brand ambassador as company celebrates 50th anniversary 2021-06-10T21:22:25Z

Se espera que Messi se mantenga en el Sur de la Florida un par de días más antes de irse para el Caribe para estar allí un par de semanas más previo a regresar a España. Se espera que para entonces se finalice y se haga oficial su nuevo contrato con el equipo culé.

