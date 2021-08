OFICIAL: Leo Messi es jugador del PSG

Después de unos días en los que el FC Barcelona dejó ir a su máxima figura, él ya tiene equipo nuevo después de estar con el equipo culé durante 21 años de su vida.

Leo Messi encontró a París en una algarabía total. Los fanáticos estaban rodeando el Parque de los Principes esperando a que el jugador llegara. Todo esto ocurría mientras que Messi llegó para poder hacer su revisión médica.

El martes por la tarde ya se veía en las redes sociales, ya se comenzó a ver actividad en los que ya se veía la llegada del astro argentino a la capital francesa.

Obvio mientras en España estaban al tanto de su salida de Catalunya con su familia. Mientras tanto, al padre del seis veces ganador del Balón De Oro también confirmaba que él estaba en camino al PSG.

Neymar puso en sus Stories que finalmente está reunido con su amigo y compañero de ataque en el Barcelona.

También apareció otro de su esposa dentro del avión rumbo al aeródromo de Le Bourget, a 17 kilómetros al norte de París, donde un importante contingente de periodistas e hinchas se había congregado para intentar verlo en persona mientras coreaban “Ici est Paris” (Esto es París).

Después salió un video en el cual comenzaban a anunciar de manera oficial la llegada del rosarino.

De acuerdo al club, habrá una conferencia de prensa el miércoles a las 11 de la mañana (5am hora del este).

OFFICIAL: PSG press conference at 11h00 French time tomorrow at Parc des Princes for Lionel Messi. — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) August 10, 2021

Lo que falta para poner la cara de Messi en todas las cosas PSG, necesita el contrato firmado. Solamente el paso en el cual pasa su examen físico en L’Hospital Americain.

Todo esto coincidía con el informe que dio el Diario Olé, hay un arreglo que tendrá a Messi ligado con el equipo parisino durante tres años por un monto de 30 millones de euros por temporada.

También hay algunos detalles importantes como el tema de cifrase tras con un dinero garantizado que le puede llegar al argentino. Eso y también se tiene que confirmar los detalles que van detrás de los derechos de imagen de Messi.

Más allá de las tentaciones, seducciones, vaivenes por las que ha pasado Messi en los últimos días.





Play



LIVE: Lionel Messi touches down in Paris to finalize PSG transfer Argentine soccer star Lionel Messi arrives in Paris to finalize his transfer to Paris Saint Germain, welcomed by fans #Reuters #News #Live #France #Football 2021-08-10T13:48:47Z

¿Cómo serán los próximos días de Messi?

Uno ya comienza a ver el posible cronograma de trabajo del argentino en las próximas semanas y se sabe que tendrá que entrenar un tiempo separado del plantel. Cabe recordar que Messi no ha jugado desde la final de la Copa América hace más de un mes.

LEER MÁS: Leo Messi y las últimas sobre su negociación y llegada a París: ¿Qué le pasa?