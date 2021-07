Copa América: Leo Paredes contó de qué hablaron Messi y Neymar tras la final

Lionel Messi fue captado por las cámaras charlando con su excompañero del FC Barcelona, Neymar Jr., después de la final de la Copa América el sábado 10 de julio, en la que Argentina ganó el trofeo con una victoria por 1-0 sobre la Selecao.

Los dos jugadores se encontraron en el túnel después del partido, junto con el compañero de Neymar en el Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, y pasaron un rato charlando y riendo tras los 90 minutos de juego.

Leandro Paredes ha hablado ahora con “TyC Sports” sobre esa noche, y no dejaron por fuera a las dos superestrellas. Dijo lo sorprendido que se sintió al encontrar a ambos jugadores tan relajados y humildes después de jugar un partido tan importante, según informó Mundo Deportivo.

“Habíamos acordado cambiarnos la camiseta al final del partido, pero no pudimos hacerlo. Estaba en el campo celebrando y fui a buscar el teléfono para hablar con mi familia. Recibí un mensaje de él [Neymar] diciendo que me estaba esperando afuera, así que fui a buscarlo”, dijo. “La verdad es que no hablamos de la final, hablamos de cómo estábamos, cómo estaba la familia, qué íbamos a hacer ahora de vacaciones. Más allá de las estrellas que son, la humildad que tienen para sentarse después de una final tan importante y hablar de otras cosas es increíble”.

Neymar habló del abrazo de Messi

Neymar también se encontró con Leo Messi en el terreno de juego después del pitido final y abrazó a su excompañero después de que el jugador de 34 años finalmente terminara su larga espera por conseguir un título internacional.

El brasileño recurrió a Instagram para explicar lo doloroso que fue perder el partido y exactamente lo que le dijo a Leo Messi mientras se abrazaban en la cancha del famoso Estadio Maracaná.

Él escribió: “Perder me duele, me duele … es algo con lo que aún no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que he visto jugar. Mi amigo y hermano Messi, me puse triste y le dije ‘hijo de puta, me ganaste’. Estoy demasiado triste por haber perdido. ¡Pero este tipo es jodidamente increíble! Tengo mucho respeto por lo que hizo por el fútbol y especialmente por mí. ODIO PERDER !!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando en este momento! FELICITACIONES HERMANO HDP”.

Neymar no volverá a jugar junto a Leo Messi

Neymar ha admitido abiertamente que le gustaría volver a jugar junto con Leo Messi antes de que el argentino cuelgue las botas, pero ahora parece muy poco probable. El brasileño amplió su contrato con el PSG antes de la Copa América, firmando un contrato que se extiende hasta el año 2025.

Se especuló que Leo Messi podría fichar por el equipo de la Ligue 1, pero se espera que el argentino ponga por escrito un nuevo contrato de cinco años más con el FC Barcelona en breve, según Ferran Correas de L’Esportiu.

Leo Messi aceptará un recorte salarial “significativo” para ayudar con la situación financiera del Barcelona y también podría ver el acuerdo que expira cuando cumpla 39 años, a pesar de informes anteriores de que solo pasaría dos temporadas más en el Camp Nou y luego iría al Major League Soccer por un tiempo.

