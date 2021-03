Perro de Joe Biden muerde por segunda vez en la Casa Blanca: ¿A quién?

Major, el perro más joven del presidente Joe Biden, vuelve a estar involucrado en un incidente tras una nueva mordedura que requirió atención médica en la Casa Blanca, según constata la CNN a partir del testimonio de dos testigos del hecho ocurrido esta semana.

De acuerdo a la información que brinda CNN, el nuevo incidente protagonizado por Major, un perro de raza pastor alemán, involucró a un empleado del Servicio de Parques Nacionales y tuvo lugar en el jardín sur de la Casa Blanca, el último lunes por la tarde.

La citada fuente detalla que la mascota de Joe y Jill Biden, la primera dama, atacó al empleado cuando estaba trabajando. Luego, la víctima de la mordedura de Major fue atendido en la Unidad Médica de la Casa Blanca (WHMU, por sus siglas en inglés), reporta la CNN.

Al ser consultado por este desafortunado episodio por la misma cadena de noticias, Michael LaRosa, secretario de prensa de Jill Biden, argumentó que Major “todavía se está adaptando a su nuevo entorno”.

Asimismo, LaRosa confirmó la versión inicialmente difundida por la CNN: “Sí, Major mordió a alguien mientras caminaba. Por precaución, WHMU vio al individuo y luego regresó al trabajo sin lesiones”.

Poco antes de que ocurriera el incidente entre Major y un empleado de la Casa Blanca, en las redes sociales circuló un video que muestra a Major siendo paseado por un asistente presidencial. Pero lo llamativo pasa porque la mascota está atada, algo que no sucedía tiempo atrás, según informa la CNN.

Jeff Mason, corresponsal en la Casa Blanca para la agencia Reuters, publicó las imágenes este lunes en su cuenta de Twitter. La filmación exhibe cómo Major pasea por uno de los jardines de la Casa Blanca, mientras que es vigilado por un miembro del personal.

Out for a walk on the White House South Lawn. pic.twitter.com/DewO1u0iOJ

— Jeff Mason (@jeffmason1) March 29, 2021