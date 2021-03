EEUU: Joe Biden acusa a México por rechazar a migrantes deportados – Video

Horas después de designar a la vicepresidenta Kamala Harris como encargada del conflicto en la frontera, el presidente Joe Biden lanzó una fuerte acusación contra México porque, según él, en el país vecino rechazan a los migrantes que son deportados en el límite con Estados Unidos.

En una rueda de prensa brindada desde la Casa Blanca, la primera desde que asumió su mandato, el presidente Biden apuntó contra el gobierno de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia de la enorme cantidad de familias migrantes que quedan varadas en la frontera cuando les niegan el acceso a suelo estadounidense.

“¿Qué hay sobre las familias [de migrantes]? ¿Por qué algunas no están regresando? Porque México se está negando a recibirlas de regreso, dicen que no las aceptarán de regreso, no a todas. Estamos en negociaciones con el presidente de México, y creemos que eso va cambiar. Todas deberían ir de regreso”, expresó Joe Biden este jueves ante los periodistas presentes en la Casa Blanca.

No obstante, el mandatario aclaró: “La única gente que no vamos a dejar ahí, en el Río Grande, sin ayuda, son los niños. La gran mayoría de los menores de edad que vienen a EE.UU. traen una pulsera con un número telefónico o vienen con un teléfono en sus bolsillos que es de su madre, padre, un pariente o su abuelo”.

Ante este escenario, The New York Times señala que Biden todavía se rige bajo una regla de emergencia pandémica para rechazar a la mayoría de los adultos solteros y las familias que cruzan la frontera, sin brindarles la oportunidad de solicitar asilo, aunque el citado medio aclara que un número cada vez mayor de esas familias han sido liberadas en comunidades en los Estados Unidos.

Asimismo, el mencionado periódico reporta que algunos funcionarios mexicanos apostados a lo largo de la frontera sur de Texas se han negado a aceptar familias que la administración Biden ha tratado de rechazar, argumentando que falta capacidad de albergue en México y apoyándose en un cambio reciente en la ley mexicana que prohíbe la detención de niños inmigrantes pequeños.

El presidente Joe Biden aprovechó para ratificar su postura y asegurar que no muestra arrepentimiento por haber dado de baja las políticas migratorias anunciadas por el entonces presidente Donald Trump, su antecesor en el cargo.

“Estamos trabajando con celeridad para tratar de restablecer lo que se desmanteló”, aseveró Biden.

Y luego agregó: “Separar a madres de sus hijos; obligar a inmigrantes a quedarse esperando en México en condiciones terribles; en medio del barro, a la vera del Río Grande. No me arrepiento”.

