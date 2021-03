Joe Biden alista plan de infraestructura para Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden está preparando un multimillonario plan para renovar la infraestructura del país, el cual se espera sea presentado el próximo miércoles 31 de marzo, cuando el máximo mandatario viaje hasta la ciudad de Pittsburgh al oeste del estado de Pensilvania para dar a conocer todos los detalles de este plan.

Precisamente, esta ciudad fue donde en el año 2019, Joe Biden comenzó su campaña presidencial. Además, teniendo en cuenta que en esta ciudad existe uno de los sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos (United Steel Workers), un movimiento que siempre ha estado de lado de Joe Biden.

“Joe Biden viajaría a la ciudad del oeste del estado de Pensilvania el 31 de marzo”, dijo la Casa Blanca el miércoles.

El plan que impulsará el presidente Joe Biden, conocido bajo el nombre de “Reconstruir mejor” (“Build Back Better” en inglés) tendría un valor de hasta $4 billones de dólares. Del total de la cantidad de dinero, solo $1 billón estaría destinado principalmente a la mejora de carreteras, puentes, líneas ferroviarias, estaciones de carga de vehículos eléctricos, hospitales y red para dispositivos móviles de todo el país. Pero además, se estima que el resto del dinero, sea invertido en abordar el tema del cambio climático, problemas de igualdad de ingresos, universidades públicas, cuidado infantil nacional y apoyo para las familias.

Biden's infrastructure plan seeks to rebuild roads, bridges, transit, rail and ports, while also improving power grids.

The plan makes the development of universal broadband a priority. It includes a goal of training millions of workers.https://t.co/4PguXjdxPh

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) March 24, 2021