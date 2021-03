Biden designa a Kamala Harris para encargarse de crisis en la frontera

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, designó a la vicepresidenta Kamala Harris al frente de la problemática que se vive en las fronteras, donde aumentó considerablemente el número de niños solos que intentan cruzar a territorio estadounidense. La pandemia del coronavirus y un cambio en la política migratoria aumentó el flujo de personas que se arriesgan a llegar al país sin documentos.

President Biden says VP Kamala Harris will lead efforts to address the border crisis:

"I can think of nobody who is better qualified to do this… When she speaks, she speaks for me, doesn't have to check with me." pic.twitter.com/5N9ZVvHWsd

— Daily Caller (@DailyCaller) March 24, 2021