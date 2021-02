Piloto de American Airlines reporta un OVNI en Nuevo México – Audio

Un piloto que comandaba un vuelo de American Airlines entre Cincinnati y Phoenix, el pasado 21 de febrero, reportó el avistaje de un Objeto Volador No Identificado (OVNI) en el cielo de Nuevo México.

Alrededor de la 1 PM de dicha fecha, el piloto del vuelo AA2292 de American Airlines aseguró que un OVNI volaba justo encima de la aeronave que atravesaba el estado de Nuevo México. La información fue subida inicialmente al blog Deep Black Horizon perteneciente a Steve Douglass, un reconocido interceptor de radio que sube sus capturas a su sitio personal.

La cadena Fox News y ABC 7 News confirmaron este martes por la mañana que la transmisión de radio es auténtica, al recibir una declaración vía correo electrónico de las autoridades de American Airlines constatando la información sobre el avistaje del OVNI en Nuevo México.

LISTEN: Pilot reports UFO spotting; airline not denying, says speak to FBI https://t.co/bJokCj0dGd

A continuación puedes leer el mail enviado por American Airlines a los citados medios de noticias:

Según los sitios Flight Radar 24 y Flight Aware, fuentes consignadas por Douglas para su blog personal, el vuelo AA2292 se encontraba en la región noroeste de Nuevo México y al oeste de Clayton, un pueblo del mismo estado.

El Albuquerque Center -Centro de control de tráfico de rutas aéreas de Albuquerque-, por su parte, reportó que el vuelo AA2292 estaba cerca del nivel de vuelo 370 (37 mil pies) en el momento del supuesto avistaje, por lo que Dallas News descarta la posibilidad de que se haya tratado de un dron.

Recording of American Airlines flight 2292 on the way to Sky Harbor last Sunday when the pilot sees a UFO. pic.twitter.com/IILbfYyG3M

— Brian Webb (@BWebbFox10) February 24, 2021