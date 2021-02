Temor por el asteroide “Dios del caos” que se acerca a la Tierra – Foto

Difundieron imágenes del asteroide conocido como “Dios del caos” (Apophis) que se acerca al planeta Tierra. De acuerdo a la CNN, el equipo de científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) considera al asteroide como “uno de los más peligrosos”. Lleva su nombre en honor a un Dios egipcio.

La foto difundida sobre el asteroide “Dios del caos” da cuenta de la cercanía del cuerpo rocoso con el planeta Tierra. Para la comunidad científica, el asteroide pasará muy cerca de la tierra en el año 2029, a unos 30 mil kilómetros de distancia.

Asteroid #Apophis is well visible again, here it is our latest image, looking forward to share it live next month.#asteroids #AsteroidDay #AsteroidDayItalia

👇👇👇https://t.co/hYYVxXe6of pic.twitter.com/RFQWcCc7NH

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 17, 2021