Tormenta de nieve congeló las cataratas del Niágara – Fotos

La intensa ola polar que afecta a gran parte de los Estados Unidos y Canadá congeló parcialmente el agua de las Cataratas del Niágara, uno de los principales atractivos turísticos de Norteamérica. Las fotos del suceso circularon en las redes sociales generando impacto entre los usuarios. Las cascadas con hielo sorprendieron a los visitantes.

El temporal de las tormentas invernales incluye alertas meteorológicas desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta Canadá. Se trata de un febrero récord que ocasionó muertes y severas complicaciones en el ritmo cotidiano de cientos de ciudades en territorio estadounidense.

El frío congeló las Cataratas del Niágara. Pese a las bajas temperaturas, los turistas se acercaron a las cataratas para visitarlas en este estado de casi congelamiento. Se tomaron fotos y las subieron a las redes.

En Canadá, la situación climática es incluso peor que en los Estados Unidos. Determinadas zonas de ese país registraron temperaturas récords de -60 grados Celsius. Se trata del invierno más frío desde 2017.

Las Cataratas del Niágara están compuesta por un conjunto de cascadas ubicadas en territorio canadiense y estadounidense. Se forman por la catarata Ontario (Canadá) y las cataratas Nueva York y “Velo de Novia” (Estados Unidos). Están situadas a 236 metros sobre el nivel del mar y tienen una caída de aproximadamente 51 metros.

Between 1848 and 1912 Niagara Falls froze four times … in 64 years.

Between 2014 and 2021 Niagara Falls has frozen four times … in seven years.https://t.co/k2feGiQbBn

