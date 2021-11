Exasistente de Trump le saca trapitos sucios: ¿Qué pasó con el Ku Klux Klan?

Omarosa Manigault Newman es famosa por la experiencia que tuvo en los reality shows “Apprentice”, “Celebrity Big Brother” y, por supuesto, como asistente del expresidente Donald Trump. En estos días, Omarosa es invitada en la versión australiana de “Celebrity Big Brother”, que se llama “Big Brother VIP” Down Under y allí ha hablado.

Omarosa nunca ha sido de las que se guardan sus opiniones y pensamientos para sí misma. En “Big Brother VIP”, la famosa está soltando la sopa sobre lo que fue su tiempo trabajando para Donald Trump.

Omarosa reveló algo con lo que Donald Trump estaba obsesionado

Durante el tiempo de Omarosa en “Big Brother VIP”, habló sobre el tiempo que pasó como asistente política del expresidente Donald Trump, a quien conoció originalmente cuando apareció en la primera temporada de su programa de NBC “The Apprentice”, en 2004, según su sitio web oficial. También apareció en “Celebrity Apprentice” y “All-Star Celebrity Apprentice”.

Omarosa recordó un momento en que acompañó a Trump a Mississippi para abrir un museo de derechos civiles. El Daily Mail informó que Omarosa dijo: “Estaba organizando la apertura de un museo de derechos civiles. Él [Trump] estaba fascinado con el atuendo del KKK (Ku Klux Klan). Estaba obsesionado con la exhibición de supremacistas blancos”.

Ella lo llamó la “vergonzosa obsesión” de Trump, informó el medio.

Omarosa ofreció su opinión sobre si Donald Trump se postulará para presidente en 2024

Recientemente, se le preguntó a Omaros Manigault Newman si cree que Donald Trump se postulará nuevamente para presidente de los Estados Unidos en las elecciones de 2024. El medio australiano Now to Love, informó que ella dijo: “Sí, no creo que puedas postularte para presidente desde la cárcel“.

Ella continuó: “Él tiene tantos problemas legales en este momento, acabo de terminar una demanda con él que gané, y sospecho que perderá bastantes de estas demandas, pero los cargos criminales que enfrenta probablemente impedirán su capacidad para postularse para presidente en 2024″.

Trump demandó a Omarosa después de que publicara su libro “Unhinged”, sobre su tiempo trabajando para él en la Casa Blanca. Trató de demostrar que ella violó su acuerdo de confidencialidad, informó el New York Times.

Trump perdió ese caso. La batalla legal duró tres años. Después de que se dio a conocer la decisión, Omarosa dijo: “Donald ha utilizado este tipo de litigio vejatorio para intimidar, acosar y acosar durante años”, informó el medio. “¡Finalmente el bully ha encontrado la horma de su zapato!”.





Play



Donald Trump: "México nos envía droga, crimen y violadores" Donald Trump descalifica a los inmigrantes mexicanos en su discurso de precandidatura para la presidencia. 2015-06-25T17:06:21Z

En su libro (según lo informado por The Guardian), Omarosa dijo que Trump es un racista que usa con frecuencia la palabra N para ofender a las personas negras. Ella escribió que tenía una “conciencia cada vez mayor de que Donald Trump era de hecho un racista, un intolerante y un misógino. Mi certeza acerca de la cinta con N-word y su uso frecuente de esa palabra fueron la cima de una gran montaña de cosas verdaderamente espantosas que había experimentado con él, durante los últimos dos años en particular”.





Play



Donald Trump fired (Despidió a) Dayana Mendoza Miss Universe 2008 Donald Trump fired Dayana Mendoza Lisa Lampanelli Clay Aiken The Apprentice 12 Donald Trump 2012-05-01T04:22:28Z

Omarosa también dijo que Trump a menudo la consultaba sobre asuntos en los que ella “no tenía por qué asesorarlo”, informó The Independent. También dijo que Trump le reveló información clasificada sobre el bombardeo de Siria y le pidió su opinión sobre asuntos de defensa.

Mira aquí el artículo original en Heavy.