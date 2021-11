Trump presume del poder y el respeto que le tienen: ¿Esto que dijo fue arrogante?

Hace unos días el expresidente Donald Trump volvió a ser noticia tras conceder una entrevista a FOX News, donde, entre otras cosas, aseguró que muy probablemente esperará a las elecciones legislativas de medio término del 2022 para anunciar si se lanzará a buscar de nuevo la Presidencia.

Pero un detalle que llamó la atención entre los televidentes que siguieron la entrevista, es que el exmandatario presumió del respeto que le tienen todavía los miembros de su partido y del poder que, según él, sigue ostentando entre los republicanos.

Así lo dejó ver Trump al ser interrogado sobre otras figuras importantes de su partido que también podrían lanzarse al ruedo político, y aspirar a la Presidencia de Estados Unidos.





“Mucha gente grandiosa que está pensando en postularse está esperando esa decisión, porque no se postulará si yo me postulo”, manifestó Trump, haciendo enfasis en que él es quien tiene la última palabra antes de que sus copartidarios se muevan.

“Tenemos muchos, todos están muy bien reconocidos… Pero casi todos dijeron que si yo corro, ellos nunca correrán. Y eso es bueno, principalmente porque muestra un gran grado de lealtad y respeto”.





Pero los elogios al reconocimiento que los políticos de su partido le tienen, no pararon allí, pues al ser cuestionado sobre una de las líderes femeninas de los Republicanos, Trump fue más allá y hasta hizo un comentario que no cayó del todo bien.

Al hablar de la exembajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley, quien es vista como una poderosa figura que pudiese lanzarse también a competr contra Joe Biden en los comicios del 2024, el expresidente soltó una frase con su estilo habitual.

“De vez en cuando se descarrila y regresa, lo cual es bueno… Ella dijo que nunca se postularía si yo me postulaba, lo cual creo que es una buena señal de respeto”, advirtió Trump. “Fui muy bueno con ella, pensé que hizo un muy buen trabajo en lo que hizo con las Naciones Unidas. Hizo un excelente trabajo… hay tanta gente que es realmente buena que sería genial para eso. Entonces, es muy temprano para hablar de eso”.

Y al momento de referirse al actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es considerado como una carta para las próximas elecciones si Trump no se lanza, o a quien incluso se ha mencionado como posible compañéro de fórmula vicepresidencial, el republicano lo elogió, pero no hizo un elogio personal y único.

“Él es un buen hombre, pero tenemos mucha gente excelente. Ha sido bueno”, agregó Trump en la entrevista, quien al hablar de su posible candidatura presidencial, se volvió a echar flores.

“Creo que mucha gente estará muy feliz, francamente, con la decisión, y probablemente la anuncie después de las elecciones intermedias”, dijo Trump.