Trump pone fecha a anuncio sobre búsqueda de la Presidencia del 2024

El fin de semana Donald Trump concedió una entrevista a FOX News, y dentro del abanico de preguntas que le fueron formuladas estuvo una que tanto simpatizantes como detractores del polemico político quieren conocer: ¿Trump se lanzará en la búsqueda de la Presidencia del 2024?

Y es que a pesar de que el expresidente ha estado lanzando todo tipo de frases y comentarios desde que fue derrotado en las urnas por el demócrata Joe Biden, sobre una eventual segunda Presidencia suya, no ha hecho un anuncio formal, por lo que sus nuevas palabras dieron esperanzas a los “Trumpistas” y causaron preocupación entre aquellos votantes que no desean un segundo mandato del republicano.

Sobre sus aspiraciones presidenciales, según destacó FOX News, Trump manifestó que “probablemente” esperará para hacer un anuncio hasta después de las elecciones de mitad de término del próximo año, donde se eligen congresistas y donde se prevé que probablemente los republicanos pudieran retomar el control en Cámara y Senado, lo que significaría un espaldarazo para el exmandatario en su deseo de volver a la Casa Blanca.





“Ciertamente estoy pensando en eso y ya veremos”, aseguró el expresidente, destacando que sabe que millones de estadounidenses que lo apoyan están esperando con ansias ese momento. “Creo que mucha gente estará muy feliz, francamente, con la decisión, y probablemente la anuncie después de las elecciones intermedias”.

Y aunque esta vez sus palabras sonaron más directas y pareciera tener claridad en que buscará un segund mandato como Presidente, Trump aclaró que no significa que el anuncio que haga sea que él se lanzará.

“No significa que lo haré (después de las elecciones de mitad de término)… Probablemente sea apropiado, pero mucha gente está esperando que se tome esa decisión”, acotó el republicano.





Sobre ese sentido también dejó ver que tiene claro que hay políticos republicanos cercanos a él que también han estado contemplando la posibilidad de buscar la Presidencia, a quienes admira, y quienes no han hecho anuncios formales al respecto esperando a que sea él quien primero tome una decisión.

“Mucha gente grandiosa que está pensando en postularse está esperando esa decisión, porque no se postulará si yo me postulo”, dijo Trump, dejando abierta la puerta de que es posible que le de su aval a alguno de ellos si no se lanza de nuevo al ruedo.

“Tenemos muchos, todos están muy bien reconocidos… Pero casi todos dijeron que si yo corro, ellos nunca correrán. Y eso es bueno, principalmente porque muestra un gran grado de lealtad y respeto”, agregó.

Trump no quiso comprometerse dando un nombre de algún posible compañéro de fórmula vicepresidencial en caso de que inscriba su candidatura en búsqueda de la Presidencia para derrotar a Biden en su reelección, pero habló bien de su partido.

“Hay mucha gente excelente en el Partido Republicano”, dijo Trump, quien de paso fue indagado sobre uno de los pesos pesado que ha estado sonando con fuerza para correr con él o incluso lanzarse y lograr su apoyo, el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis.

“Él es un buen hombre, pero tenemos mucha gente excelente. Ha sido bueno”.

Trump también habló de la exembajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley, de quien dijo que admira cuando la gente de su partido lo respeta como la máxima figura.





“De vez en cuando se descarrila y regresa, lo cual es bueno… Ella dijo que nunca se postularía si yo me postulaba, lo cual creo que es una buena señal de respeto”, dijo Trump en la entrevista. “Fui muy bueno con ella, pensé que hizo un muy buen trabajo en lo que hizo con las Naciones Unidas. Hizo un excelente trabajo… hay tanta gente que es realmente buena que sería genial para eso. Entonces, es muy temprano para hablar de eso”.