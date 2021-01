Mujer salta desde un piso 12 con su hija en brazos y ambas mueren en Nueva York

Oksana Patchin, de 39 años, y su hija de 5, Olivia, murieron este domingo 10 de enero cuando Patchin saltó de un edificio de doce pisos en la ciudad de Nueva York con su niña en brazos. La policía dijo que la mujer de Brooklyn saltó del edificio en 540 W.53rd St., un edificio de 12 pisos en Hell’s Kitchen, alrededor de la 1:40 p.m. Tanto la mujer como la hija fueron llevadas al Hospital St. Luke’s Roosevelt y declaradas muertas, informó el New York Post.

Según el NY Post, Patchin no era residente del edificio, pero estaba visitando a una amiga y le dijo que quería tomar prestada su tarjeta de acceso para mostrarle a su hija el techo. El video de vigilancia del techo mostró a Patchin caminando antes de finalmente trepar por una puerta de seguridad, agarrar a su hija y saltar, dijeron las autoridades al citado medio.

