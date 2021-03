Texas: el niño migrante que no ve a su madre hace seis años

Este jueves, la historia de Sneyder fue tendencia en redes sociales. Se trata de un niño hondureño de 9 años que está retenido en la frontera con Texas, en Estados Unidos. “No he visto a mi mamá hace seis años”, le contó a Univisión este niño solo que llegó desde su país con la ilusión de reencontrarse con su progenitora.

La historia fue retratada por la periodista de Univisión Maity Interiano. La reportera de “Despierta América” entrevistó a Sneyder. Este le contó que había salido de Honduras dos días antes. “No he visto a mi mamá hace seis años”, narra el niño entre lágrimas.

Sneyder viajó desde Honduras a la frontera en Texas en autobús, auto, a pie y en balsa, de acuerdo a lo reportado por la cadena Univisión. Su primera noche la pasó apiñado en un camino rural en Las Peñitas, Texas, a la espera de la llegada de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento.

Se trata de uno de los miles de menores no acompañados que emprendieron su marcha hacia los Estados Unidos una vez que Joe Biden asumió en la presidencia y prometió respuestas diferentes ante la crisis migratoria a las que asumió su predecesor, Donald Trump. Esta semana, el presidente designó a la vicepresidenta Kamala Harris al frente de la problemática de la frontera.

Este jueves, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó que son 4900 los menores de edad no acompañados que actualmente se encuentran bajo su custodia en la frontera entre los Estados Unidos y México.

El representante por Texas Henry Cuellar compartió en su cuenta de Twitter una serie de imágenes que generaron repercusión en los grandes medios estadounidenses.

The journey to cross the southern border is dangerous for all involved. Our communities are responding the best they can, but the men & women on the ground are overwhelmed. I received this photo of 123 migrants apprehended by Border Patrol – who were packed inside a trailer. pic.twitter.com/xg79rJg5Q6

— Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) March 25, 2021