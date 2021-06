Estremecedor momento en que niño de 5 años es abandonado en la frontera: [Video]

Cada día cientos de menores no acompañados están cruzando la frontera sur entre Estados Unidos y México, y aunque muchos logran pasar acompañados por coyotes o con el apoyo de otros inmigrantes, otros quedan expuestos a su suerte, como ya se ha documentado en varias ocasiones, a través de videos que circulan en redes sociales.

Y en el hecho más reciente, presentado por Noticias Telemundo, se ve el momento en que un niño de apenas 5 años es dejado al lado de la fontera estadounidense, a la latura de El Paso, Texas, mientras la mujer que lo llevaba, lo abandona y se regresa a la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El estremecedor video ha generado indignación, pues en él se ve al menor llorando y gritando que no lo abandonen y que se regresen por él, mientras se aferra a un osito de peluche que lleva.





Play



"No se vayan": la súplica de un niño dejado en la frontera | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. El momento en que dos personas dejan solo en la frontera de El Paso, Texas, a un niño y sus gritos desesperados quedaron registrados en video. El menor fue rescatado por la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pero aún se desconoce su identidad. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Mediodía… 2021-05-31T18:08:30Z

“A dónde van. No. No. Acá, Acá. No se vayan, no”, se oye gritar al niño.

La mujer, ignorando los llantos y el desespero y angustia del menor, siguió su camino, y según reveló Noticias Telemundo, luego fue abordada por una reportera de la agencia de noticias AFP que captó el momento, y tras preguntarle dónde estaban los padres del menor, aseguró que estaban en Estados Unidos.

Según el reporte de Noticias Telemundo, hasta el momento se desconoce el nombre, la nacionalidad y los datos personales del niño y de su familia.

Asimismo, el citado medio aseguró que reportes de la Patrulla Fronteriza señalan que en abril pasado, cerca de 17,000 menores no acompañados cruzaron la frontera.

Esa agencia federal reveló que aunque muchos niños son cruzados por coyotes, advirtió que otros son dejados a su suerte, solos en plena frontera.

En la primavera, y en un hecho que según detractores y críticos de la Administración Biden ha fomentado el aumento de menores no acompañados en la frontera, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas advirtió que contrario al gobierno de Trump, el actual Gobierno no regresará a los niños que crucen solos.

“No expulsaremos al desierto mexicano, por ejemplo, a tres niños huérfanos”, dijo Mayorkas en NBC News. “Estamos procesando de manera segura a los niños que llegan a nuestra frontera”.

En respuesta a los críticos de la Administración Biden, Mallorcas culpó de la crisis en la frontera a las medidas irresponsables que tomó Trump en la frontera.

“Desmanteló la forma ordenada, humana y eficiente de permitir que los niños hagan sus reclamos bajo la ley de los Estados Unidos en su propio país (…) Estamos reconstruyendo esos sistemas ordenados tanto en México, en estrecha colaboración con el Gobierno mexicano, como en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador”, comentó el funcionario en marzo pasado.