Conmovedor relato de la mamá de niña que se ahogó en la frontera: [Video]

El pasado 20 de marzo se conoció la triste historia de la muerte de una niña de 9 años, quien perdió la vida en la frontera cuando intentaba cruzar a territorio estadounidense, a través del Río Bravo, en compañía de su madre y su hermanito.

El hecho fue reportado por la Patrulla Fronteriza, que llegó hasta el lado del río en Eagle Pass, Texas, y encontró la dolorosa escena, según reportaron varios medios como Telemundo, la agencia EFE La propia Patrulla, también informó de manera formal, través de un comunicado.

Y luego de días de haber ocurrido el lamentable hecho, Noticias Telemundo pudo hablar con la madre de la niña, una mujer guatemalteca, identificada como Araceli Franco Cruz, quien narró de manera desgarradora la manera como su hija murió y su fallido intento por salvarle la vida.

La joven madre, procedente de Guatemala, le dijo a Noticias Telemundo, en el video que compartimos aquí, que tras varios días de camino, justo estaba a la espera de cruzar la frontera junto a su hija Nadaly de 9 años y su hijo más pequeño, llamado Damian Alexander, cuando vino la tragedia. Advertimos que su descripción es muy dolorosa.

“Todos veníamos en la orilla del río, como a eso de las 5 de la tarde, en compañía del que nos venia ayudando. Nos dijo el hombre: ‘entren tantito, ahorita los van a cruzar’, y la niña se me resbaló. Y él (el coyote) en lugar de ayudarme, se fue huyendo”, comenzó narrando la madre, mencionando que cuando su hija fue arrastrada por la corriente, ella se tiró a socorrerla.

“Yo tenía al otro bebé acá, no de esta mano, y yo no quise… ‘(dije) ¿Dios qué hago? No puedo ver que mi hija ruede por esas aguas. Me aventé detrás de ella. Yo la logré agarrar de esta mano, y con el otro acá, y me acuerdo que un muchacho llegó y me dijo: ‘dame al niño, lucha por tu hija’. Me fui rodando… por mucho que duramos en esa agua fue 5 minutos. Yo saqué a mi hja del agua, pero llegó la ayuda fue demasiado tarde”, agregó Araceli Franco Cruz a Telemundo.

“Yo llegué con mi hija a la orlla, del otro lado del río, no de este lado. La saqué a mi hija con mis manos, porque así como yo le di la vida, yo tenía que haber sido más fuerte, pero el agua me ganó”, dijo la triste madre, lamentándose por no haber podido salvar a su niña. “Yo nunca le quise quitar la vida a mi niña. Yo la amaba… mi princesa, era todo para mí esa niña”.

Una niña guatemalteca de 9 años muere ahogada en el Río Bravo mientras intentaba cruzar hacia EEUULa pequeña falleció en aguas del Río Bravo del lado de Eagle Pass en Texas cuando estaba cruzando con su mamá y su hermano de 7 años, quien pudo sobrevivir tras ser llevado a un hospital. Según testigos, la madre había tomado la decisión de entregarse a la Patrulla Fronteriza en su intento por tener… 2021-03-22T04:59:34Z

Araceli continuó su relato: “Y hoy estoy sin ella y me duele. Ni dormir, ni comer he podido. Hasta hoy digo: ‘Dios por qué me la quitaste’, pero yo con Dios no puedo pelear. Yo intenté de mil maneras nadar y nadar, y sí pude nadar, pero la saqué muerta, porque yo la saqué… no la sacaron. Nadie la sacó, yo la saqué a la niña… (era) llena de vida y yo la quería mucho”.

Muere ahogada una niña mexicana al cruzar el Río Grande | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. La menor cruzaba junto a su madre y su hermano, cuando fueron arrastrados por la corriente a la altura de Eagle Pass, en Texas. Su hermano de siete años se mantiene en condición crítica. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias para… 2021-03-26T07:01:05Z

En su testimonio, la madre guatemalteca, quien es solo una de las cientos de madres que a diario intenta cruzar actualmente la frontera entre México y Estados Unidos, huyendo de la violencia, procedentes desde Centroamérica, agregó que se encuentra muy afectada emocionalmente, tras lo sucedido con la pequeña Nadaly.

Cruzar el río Grande, el último peligro antes de llegar a EE.UU.Los migrantes indocumentados, algunos con niños en brazos, cruzan día y noche el río Grande (conocido como río Bravo en su orilla sur) entre México y Estados Unidos con la esperanza de obtener asilo. Los reporteros que grabaron estas imágenes vieron como una niña que parecía tener sobre los nueve años era arrastrada a gran… 2021-03-29T17:15:41Z

“En unos instántes se me fue… ya (después) llegó la ayuda y le dieron los primeros auxilios, los de Inmigración de este lado. Me la entregan y dicen: ‘lo sentimos mucho’, y yo derramada de dolor: (decía) ‘oh Dios, devúelvemela. Yo entré al gua y le dije a Dios: ‘quitame la vida a mí, pero salva a mis hijos’… yo no voy a poder seguir viviendo así, de esta manera, porque yo no estoy bien. Yo a cada rato recuerdo todo lo que pasó, que ese hombre (el coyote), en lugar de ayudarme, se fue huyendo. Y yo con mis dos hijos, obviamente por cuidar uno descuidé al otro”, concluyó la madre, quien se sumió en un llanto desgarrador.

Sobre el incidente, la Patrulla Fronteriza aseguró en su comunicado, que agentes de asignados a la Unidad Marina del Sector Del Rio rescataron a dos migrantes (la mamá y el niño de 3 años) que intentaban cruzar el Río Bravo, pero no lograron salvar a la niña.

“Los agentes de la Unidad de Marina de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. respondieron para ayudar a tres personas varadas en un islote en el lado mexicano del Río Bravo. Los agentes encontraron a los individuos e inmediatamente comenzaron a administrar primeros auxilios mientras transportaban a los migrantes a la costa. Dos de los tres migrantes recuperaron la conciencia, una madre de Guatemala y su hijo de tres años de México”, dijo la Patrulla Fronteriza. “Los agentes intentaron salvar la vida del segundo menor, una niña de nueve años de México, y trasladaron la atención a los Servicios Médicos de Emergencia del Departamento de Bomberos de Eagle Pass. La niña no respondió y fue declarada muerta por profesionales médicos”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram