Salen a la luz fotos de niños en condiciones “terribles” en carpas en la frontera

La Administración Biden ha defendido que a diferencia de la era de Trump, en donde hubo duras críticas por el trato inhumano que recibían inmigrantes arrestados en la frontera, y en especial a los niños, su gobierno mantendrá los principios de compasión hacia los menores no acompañados.

Incluso el domingo, durante una entrevista con ABC News, el secretario Alejandro Mayorkas, jefe del Departamento de Seguridad Nacional, tras reiterar que la frontera seguirá cerrada, y advertir que detendrán y enviarán de regreso a familias y adultos sin papeles que intentan cruzar, volvió a dar su palabra de que no expulsarán a los niños que lleguen solos, y velarán para que estén en buenas condiciones.

Pero al parecer esto no se estaría cumpliendo al pie de la letra, según la denuncia hecha por el congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar, quien entregó varias fotografías captadas en visitas a unas tiendas de campaña montadas por Aduanas y Protección Fronteriza en Texas. En las imágenes, mostradas originalmente por Axios, que activaron las alarmas, se evidencia que niños y adultos están hacinados en espacios donde no mantienen ningún tipo de distanciamiento social contra el COVD-19, y con colchonetas muy delgadas en el piso.

Así lo informaron también varios medios, como el periódico New York Post, donde se aseguró que las perturbadoras fotos, que fueron entregadas por el representante a la Cámara Henry Cuellar, fueron tomadas el fin de semana en una instalación de la CBP, en Donna, Texas.

En declaraciones a Axios, Cuellar se refirió a lo que se ve en esos campamentos, y que se sustentan con varias de las imágenes, como “condiciones terribles para los niños”, y pidió que los menores sean trasladados rápido a manos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El político digo que cada espacio tenía alrededor de 260 personas, pero una de ellas causó principal alarma, pues el domingo había un lugar con más de 400 menores varones no acompañados.

“Hay que hacer más para abordar esta creciente crisis humanitaria. Estos niños migrantes necesitan nuestra ayuda ahora mismo. No después”, comentó el representante Cuellar en su Twitter, quien reconoció que los agentes de la Patrulla Fronteriza están haciendo lo que pueden, pero necesitan más recursos. “No están equipados para cuidar a los niños y necesitan ayuda de la administración”, destacó.

Hasta el sábado se estima que unos 10,000 migrantes de la frontera estaban bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección fronteriza (CBP).

Noticias Telemundo dijo que “la llegada masiva de migrantes a la frontera ha puesto en jaque la capacidad de las autoridades para manejar la situación” y criticó el hacinamento que se denunció está ocurriendo en las carpas temporales en Texas. ⁠

“En Donna, la Patrulla Fronteriza habilitó un albergue en donde no hay espacio para mantener la distancia requerida por la pandemia y en donde permanecen 400 menores cuando la capacidad es de 260”, dijo Noticias Telemundo.⁠ “Las imágenes, tomadas este fin de semana y publicadas por el congresista demócrata Henry Cuellar, cobran especial relevancia después de que la Administración Biden limitara las comunicaciones con los periodistas y el acceso de la presa a estas instalaciones”.⁠

Precisamente, reporteros y medios de comunicación han cuestionado al Gobierno Biden por no permitir el ingreso a dichas instalaciones, a las que ha visitado ya en dos ocasiones el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, según corroboró Noticias Telemundo.

