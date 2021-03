Videos de turistas salvajes en Miami Beach en “spring break” se hacen virales

Miami Beach luchó por controlar las grandes multitudes de vacaciones de primavera que se formaron este fin de semana. Muchas personas desafiaron las precauciones de seguridad de COVID-19. Varios videos que muestran a las multitudes en actitud salvaje, se volvieron virales, y puedes ver a algunos de ellos a lo largo de este artículo.

Fotos también capturaron la escena de multitudes grandes y caóticas, incluidas las peleas que estallaron en las calles. Algunos de los videos han tenido más de 600.000 visitas en Twitter.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, le dijo a CNN: “Si vienes aquí para volverte loco, vete a otro lado. No te queremos”. También dijo: “Se siente como un concierto de rock, gente de pared a pared sobre cuadras y cuadras”.

La policía intentó hacer cumplir una ley de toque de queda el sábado 20 de marzo de 2021 por la noche, que comenzó a las 8:00 y terminó a las 6:00 am.

Esto es lo que necesita saber:

La ciudad aprobó medidas de emergencia para lidiar con las multitudes

Miami Beach respondió con una declaración de emergencia y toque de queda. “En respuesta al estado de emergencia para el período de alto impacto en el distrito de entretenimiento de la ciudad de Miami Beach, el administrador municipal interino ha implementado las siguientes medidas de emergencia actualizadas, vigentes desde esta noche hasta el lunes 22 de marzo a las 6 am”, escribió el sitio en una declaración donde proporcionó estas disposiciones.

“Los carriles en dirección este en MacArthur Causeway y Julia Tuttle Causeway estarán completamente CERRADOS al tráfico a partir de las 10 p.m. hasta las 6 a.m., excepto para los residentes de la Ciudad, los huéspedes de los hoteles de la Ciudad y los empleados de los establecimientos comerciales de la Ciudad”, dijeron.

