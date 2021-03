Declaran estado de emergencia en Miami y toque de queda: Caos por ‘spring break’

Luego de los desmanes que se registraron en la ciudad de Miami el fin de semana pasado, que terminaron con dos policías heridos y 150 personas arrestadas, y ante hechos similares que empezaron a registrarse en Miami Beach este sábado, la Ciudad lanzó una declaratoria de estado de emergencia e implementó toque de queda.

Así lo dio a conocer Noticias Telemundo, donde se aseguró que la Ciudad de Miami Beach decidió tomar las medidas para controlar el auge de personas que han llegado a la ciudad como parte de las vacaciones de primavera, temporada más conocida como el “spring break”, y evitar un nuevo caos.

Al presentar las ordenanzas, la Ciudad aseguró, según el citado medio, que eran medidas específicas “relacionadas con el control de multitudes durante el período de vacaciones de primavera”.

Las medidas anunciadas regirán por 72 horas, y el toque de queda comenzó a implementarse desde las 8:00 de la noche, hasta las 6:00 de la mañana en la zona turística. Asimismo, se ordenó el cierre de algunas vías para el tráfico que no sea local, desde las 9:00 de la noche, especialmente aquellas que dan acceso desde la ciudad al área de Miami Beach.

“Efectivo cada noche, a partir de las 8 p.m. hasta las 6 a.m., se impondrá un toque de queda en el área delimitada por la calle 5 al sur, la calle 16 al norte,

Pennsylvania Avenue en el oeste y Ocean Drive en el este (la

“Zona de Alto impacto”)”, dijo la Ciudad de Miami Beach en un comunicado que compartimos aquí, en este link y que explica todas las medidas adoptadas.

The City of Miami Beach declares a State of Emergency. Safety measures include an 8 p.m. curfew in the city’s High Imapct Zone along with closures of the causeways beginning tonight. Read more: https://t.co/2aleyVaON4 pic.twitter.com/cdFRYAy6mg — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 20, 2021

“A los restaurantes dentro de la Zona de Alto Impacto se les permitirá continuar operando hasta las 12 a.m. solo para servicios de entrega”, agregó la Ciudad.

CNN recopiló las declaraciones hechas por el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, quien explicó que se vieron obligados a imponer el toque de queda y emitir la declaratoria de estado de emergencia, ya que las multitudes que han estado arribando a la ciudad han sido más de las que están preparados para manejar, especialmente en medio de la pandemia del COVID-19.

El burgomaestre destacó que el principal problema que se ha estado presentando es que muchos de los turistas que están llegando a Miami, no quieren acatar las normas.

“Demasiados vienen, de verdad, sin la intención de seguir las reglas, y el resultado ha sido un nivel de caos y desorden que es algo más de lo que podemos soportar”, comentó Gelber a CNN.

Images from our closure at the Julia Tuttle E/B entrance at Alton Road. Screening for residents, workers and hotel guests. pic.twitter.com/d1BB4xnAT5 — Paul Acosta 🇺🇸🇵🇷 (@PaulAcostaMBPD) March 21, 2021

El alcalde destacó que en medio de los desórdenes, el viernes se registró un disparo al aire y hubo un motín. Getty Images captó además el momento en que un grupo de mujeres estaba en medio de una pelea física.

An aerial view from Ocean Drive and 8 Street after officers began dispersing crowds due to the 8PM curfew in the Miami Beach Entertainment District. #MBPDprotecting pic.twitter.com/1JDrlLVVX6 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 21, 2021

“Han sucedido otras cosas que son igualmente desafiantes, por lo que se siente como una yesca, parece que cualquier fósforo podría desencadenarlo”,agregó el mandatario local, tratando de explicar lo tensas que están las cosas en este momento allí.

Out on one of several closures into our City. #YourMBPD is stationed at the Miami Tunnel / Jungle Island turnaround and ensuring compliance with the State of Emergency. pic.twitter.com/M37otuZ982 — Paul Acosta 🇺🇸🇵🇷 (@PaulAcostaMBPD) March 21, 2021

El alcalde agregó: “Me encanta que este sea un lugar hermoso, que la gente venga aquí para reunirse y disfrutar de nuestro clima y nuestras playas, pero ahora mismo, se ha vuelto demasiado desafiante en la industria del turismo continuar de esa manera”.

City of Miami Beach Announces 8 p.m. Curfew in High Impact Zone Starting Tonight — Officials Also Impose Additional Spring Break Emergency Measures pic.twitter.com/3lmt3FsbJw — #MaskUpMiamiBeach (@MiamiBeachNews) March 20, 2021

La policía de Miami Beach compartió en su Twitter una imagen del aérea de una de las calles más concurridas, en las que se estaban generando disturbios, después de la implementación del toque de queda de las 8:00 pm y reinaba la tranquilidad.

