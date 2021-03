Violentos disturbios de turbas en restaurantes y calles de Miami: [Videos]

Este sábado 20 de marzo del 2020, las autoridades de Miami Beach, Florida, debieron tomar medidas drásticas, luego de que entre el jueves, viernes y las primeras horas del sábado, se registraran hechos violentos que ocasionaron severos daños en propiedades y negocios comerciales.

La Ciudad de Miami Beach declaró el Estado de Emergencia, impuso toque de queda y limitó el tráfico en vías de acceso a la zona turística, ante el descontrol de multitudes que han llegado por el “spring break”, que han sembrado el miedo y el caos en calles, hoteles y restaurantes.

Así lo reportó el Noticiero Univisión, que presentó videos de varios hechos violentos, grescas y peleas en sitios de reunión, que han dejado cuantiosas pérdidas, y más de 36 personas arrestadas en los últimos días. Asimismo, la conducta de los visitantes, quienes no están siguiendo reglas de distanciamiento social ni uso de tapabocas, hace temer que en las próximas semanas haya un aumento en los contagios del COVID-19.

Violencia y desordenes durante las vacaciones de primavera obligan al toque de queda en Miami BeachLas aglomeraciones, tiroteos, peleas, arrestos y desobediencia a las autoridades se salieron de control durante este 'spring break' en Miami Beach, por lo que este sábado comienza a regir el toque de queda a las 8:00 pm. Tres departamentos de policía se han unido para reforzar la seguridad y patrullan las calles con armas largas.… 2021-03-21T00:09:21Z

En los videos presentados por Univisión, y otras imágenes compartidas en redes sociales, se observan conductas totalmente reprochables, como las ocurridas en el restaurante Cantina, donde una pelea salvaje al interior del sitio dejó daños cuantiosos.

Crime crackdown continues in Miami Beach as Spring Break continuesAn increased police presence swarmed Miami beach on Wednesday night as a crime-fulled Spring Break continued. 2021-03-18T03:13:48Z

En los clips que están siendo virales en internet, se observa como más de una docena de jóvenes se golpean entre sí, lo que obligó a la policía a usar gas pimienta para dispersar a los revoltosos.

El oficial Ernesto Rodríguez, vocero de la Policía de Miami Beach confirmó que los hechos violentos no solo han dejado arrestos y daños físicos en locales, sino que además hay reportes de gente que en medio de las peleas se ha ido de los establecimientos sin pagar sus cuentas, lo que afecta a esos negocios.

“Solamente anoche, más de dos docenas de arrestos (se hicieron) por las calles”, dijo Rodríguez, en diálogo con Univision.

Otro video compartido por Noticias Telemundo, mostró también el momento en que centenares de personas corrían por las calles en actitud desesperada.

Miami Beach calls in more police to handle spring break crowdsNBC's Kerry Sanders reports that since the spring break season began, police said they've made more than 900 arrest — more than 300 have been arrested for felonies. Sanders joins 'The News with Shepard Smith' to discuss. 2021-03-19T23:57:14Z

Los desmanes y el caos que se intensificaron desde la semana pasada, cuando fueron arrestadas 150 personas en Miami Beach, esperan contenerse con la declaratoria de estado de emergencia y el toque de queda en vigencia por 72 horas.

El toque de queda irá por tres días, desde las 8:00 de la noche, hasta las 6:00 de la mañana y las vías de acceso se limitarán desde las 9:00 de la noche.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, le dijo a CNN que la situación ha sobrepasado ya los límites.

“Demasiados vienen, de verdad, sin la intención de seguir las reglas, y el resultado ha sido un nivel de caos y desorden que es algo más de lo que podemos soportar”, mencionó Gelber a CNN. “Si vienes aquí porque has estado reprimido y quieres soltarte, y crees que aquí nada importa, no vengas aquí (…) Si vienes aquí para volverte loco, ve a otro lugar. No te queremos aquí… Tenemos policías adicionales en todas partes, vamos a arrestar gente, y lo hemos hecho. Vamos a mantener el orden”.

