Arrestan a 150 personas en Miami por desórdenes el fin de semana: [Videos]

Lo que ya se venía venir ocurrió en Miami Beach. Tras la amplia presencia de turistas el fin de semana en la llamada Ciudad del Sol, una multitud protagonizó desórdenes, y de paso no siguió los protocolos básicos por el COVID-19, que terminó en el arresto de unas 150 personas.

Así lo reportaron varios medios, como FOX News, donde se aseguró que tan solo el viernes, se realizaron cerca de 120 detenciones, en lo que se mencionó que hubo una multitud desordenada que pretendía no obedecer las reglas.

Lo “salvaje y loco” del comportamiento de muchas personas el fin de semana, también fue documentado por varios videos que puedes ver aquí.

El alcalde de la ciudad lamentó lo sucedido, y tras advertir que la situación fue muy difícil, dijo que algunos visitantes no llegaron con buenas intenciones.

“Mucha gente viene aquí y viene con las intenciones equivocadas”, dijo el mandatario local.

El medio Local 10 mencionó que la policía tuvo que estar dispersando gente y reportó que dentro de las personas arrestadas, 42 recibieron cargos por delitos graves relacionados con porte de armas, tenencia de drogas y posesión de grandes sumas de dinero en efectivo.

I visited the City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) to meet with our Goodwill Ambassadors (@mdcgwa), who are working hard to protect our community during Spring Break. pic.twitter.com/tgtQdpUtdY — Chairman Jose “Pepe” Diaz (@CommishDiaz) March 14, 2021

Local 10 destacó que por momentos la situación llegó a ser tan complicada y casi incontrolable, con personas enfrentándose a los oficiales desplegados, que la policía debió usar bolas pimienta.

150 spring breakers arrested amid party chaos in Miami BeachAbout 150 people were arrested in Miami Beach over the weekend as throngs of unruly spring breakers descended on the city. #MiamiBeach #SpringBreakersArrested 2021-03-15T12:44:14Z

Los hechos dejaron además dos uniformados heridos, en la calle 8 y la avenida Ocean Drive al lado de la playa.

El citado medio reseñó las declaraciones de Ernesto Rodríguez, vocero de la Policía de Miami Beach, quien explicó que la multitud atacó a los policía.

Miami Beach 2021 Spring Break is Hot 🔥🥵😷 ( Talking Walking Tour)Miami South Beach Spring break 2021 in March has turned out large crowds in South Florida. Today we walk South Beach from Ocean Drive to Washington Ave and show what's happening in Florida. Florida has been one of the earliest States in America to open from lockdowns and many tourist are flocking to the Sunshine… 2021-03-15T13:26:15Z

“La multitud terminó volviéndose contra esos oficiales”, dijo Rodríguez, explicando que aunque al día siguiente el panorama fue menos caótico, igualmente fueron arrestadas otras 30 personas.

150 spring breakers arrested amid party chaos in Miami Beach https://t.co/Z0PhOhqAvT pic.twitter.com/M77B69tvbb — New York Post (@nypost) March 16, 2021

En diálogo con CNN, la portavoz de la ciudad de Miami Beach, Veronica Payssé, destacó que debido a la pandemia del COVID-19 laslabores de vigilancia de las multitudes no sean tan sencillas, especialmente cuando el estado de Florida no permite multar a quienes no usen máscaras.

I visited the City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) to meet with our Goodwill Ambassadors (@mdcgwa), who are working hard to protect our community during Spring Break. pic.twitter.com/tgtQdpUtdY — Chairman Jose “Pepe” Diaz (@CommishDiaz) March 14, 2021

CNN mencionó además que cifras del Departamento de Salud de Florida muestran que los contagios de COVID-19 en el estado llegan ya a 1.973.109 y que se registró un incremento de 5.167 nuevos casos entre viernes y sábado, siendo los condados de Miami y Broward los que han registrado los mayores aumentos.

Following Friday’s unruly behavior and bottle-throwing attack on our police, last night I joined @MiamiBeachPD @RClementsMBPD as he engaged w/ representatives from the @MiamiBeachBiz, the Governor’s regional rep, the Department of Justice, & Miami-Dade’s Goodwill Ambassadors. 1/2 pic.twitter.com/BPmj6XAmgL — Alex Fernandez (@alexjfernandez) March 14, 2021

Tras los desmanes del fn de semana, unidades de la policía de Miami Beach sostuvieron reuniones con los llamados Embajadores de Buena Voluntad, a fin de trabajar en la busqueda de iniciativas para evitar que el aumento de presencia de personas en la primavera, vuelva a tener fines de semana como el pasado.

Traffic stop on Miami Beach leads to the seizure of guns, a counterfeit license plate and the arrest of a subject. #MBPDprotecting @MiamiBeachPD | @WPLGLocal10 pic.twitter.com/W2WfpoADJC — Ernesto Rodriguez (@ERodriguez782) March 12, 2021

“Visité la ciudad de Miami Beach para reunirse con los embajadores de buena voluntad, quienes están trabajando arduamente para proteger a nuestra comunidad durante las vacaciones de primavera”, aseguró José Pepe Díaz, presidente de la Comisión de la Junta Directiva del Condado de Miami-Dade, en una publicación compartida por la policía de Miami Beach en su Twitter.

Sigue a AhoraMismo en Instagram