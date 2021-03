Caos en Miami Beach por causa de las vacaciones de primeravera ¿que ocurre?

Para los estudiantes universitarios, la época de vacaciones de primavera es un momento para desenchufarse de sus estudios y poder relajarse antes de retomar la última etapa del año escolar. Pero como suele ser, cuando llegan a varios destinos turísticos, hay mucho descontrol.

Eso es lo que se está viendo en Miami durante las primeras semanas de este receso académico en varias de las universidades através del país. En el caso de Miami Beach, el descontrol a llegado a ser caótico.

Esto ha causado preocupación para las autoridades, locales ya que aseguran que no dan abasto con la cantidad de gente que vino al Sur de la Florida para divertirse y olvidándose de las medidas que se deben tomar por la pandemia del COVID -19.

De acuerdo a Ernie Rodríguez, vocero de la policía de Miami Beach, dijo: “el spring break este fin de semana va a ser complicado. Esperamos más gente en la calle. Ya hemos visto estos números más grandes ayer y hoy. Y tenemos más oficiales de Miami-Dade, que nos están ayudando a prevenir crimen”.

Desde temprano las autoridades de Miami Beach han estado patrullando el área para evitar disturbios, sin embargo, los turistas se han paseado por las calles bailando, sin mantener la distancia social y sin usar la máscaras en medio de la amenaza de otro brote del coronavirus en esta región y en todo el país.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, ya ha mencionado que cualquiera que llegue a la playa con intención de no seguir las reglas será arrestada. Esto ocurre después de que botellas y piedras fueran lanzadas hacia la policía en las calles de South Beach. Además se arrestaron a personas que estaban embriagados en la calle o hasta bailando encima de autos de policía.

El otro foco en Ft. Lauderdale

Mientras en Miami Beach ya se vuelven un poco más estrcitos, en el condado Broward, ya han hecho planes para limitar áreas peatonales además han hecho especialmente este tipo de cosa durante el último año antes de llegar la pandemia. Pero lo más importante ha sido la presencia policial en la playa al esperar una mayor cantidad de personas en los próximos dos semanas.

Eso ocurría mientras el gobernador del estado, Ron DeSantis, sigue promoviendo el no usar máscaras y no ofrecer multas a los que no deciden seguir controles como distanciamiento social para evitar el contagio del coronavirus. Esto lo menciona DeSantis a días de que lleguen alrededor de 300,000 personas a la ciudad de Daytona para disfrutar de Bike Week.

“Estamos orgullosos de que la gente venga a la Florida, es como vivir en otro mundo,” dijo el gobernador al criticar a los que se ha hecho en otros estados.

Además también retó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al decirle que la clausura de negocios en el estado “no va a pasar” yendo en contra de las posibles medidas que tomaría el presidente con el tema de la pandemia.

