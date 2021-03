Kelly McKin: el hombre acusado de escupir a trabajadora de Disney: [Foto]

Kelly McKin es el hombre de Florida que enfrenta un cargo de delito grave por escupir a una trabajadora de Disney World que le había pedido que se pusiera una máscara, según una declaración juramentada de arresto presentada por el Departamento del Sheriff del Condado de Orange. Más tarde, el trabajador de seguridad identificó a McKin, de 51 años, en una fotografía de una cámara de vigilancia. McKin ha negado haberle escupido.

El enfrentamiento ocurrió el 5 de febrero y McKin fue arrestado al día siguiente. Pero el nombre de Mckin no se conoció públicamente hasta este 15 de marzo, cuando la oficina del alguacil publicó el informe del arresto.

Esto es lo que necesita saber:

La guardia de seguridad le preguntó a Mckin si necesitaba instrucciones después de notar que intentaba ingresar a un área cerrada

El enfrentamiento entre McKin y el guardia de seguridad no se debió inicialmente a la falta de una máscara facial. Según el informe del arresto, el guardia de seguridad dijo que notó por primera vez a McKin mientras caminaba de regreso a su carrito de golf, después de terminar su receso para el almuerzo.

La mujer dijo que vio a McKin intentar entrar al centro de convenciones del Contemporary Resort, que es un hotel de Disney. El guardia de seguridad condujo su carrito de golf hasta donde McKin y le preguntó si necesitaba algo.

McKin respondió que era un huésped del hotel, según el informe de arresto. El guardia de seguridad informó a McKin que el centro de convenciones estaba cerrado al público.

McKin escupió a la guardia de seguridad después de que ella le pidió dos veces que usara una mascarilla, según el informe de arresto

Luego, la guardia de seguridad le preguntó a McKin si tenía una mascarilla. Él respondió que sí, y ella le pidió que se la pusiera. Según el informe del arresto, McKin le dijo a la guardia de seguridad que se pondría la máscara cuando entrara al edificio.

Ella respondió que según la política de Disney, se suponía que él debía usar una máscara en todo momento. Ella citó el hecho de que Disney era propiedad privada y le pidió nuevamente que se pusiera la máscara. McKin le dijo que lo dejara en paz.

La guardia de seguridad les dijo a los agentes que McKin se acercó a ella y le escupió intencionalmente. Ella dijo: “la saliva no hizo contacto directo, pero un poco de saliva la alcanzó en la frente izquierda”. La guardia no tenía radio con ella en ese momento y abandonó el lugar para pedir refuerzos. McKin entró al hotel y se fue en el ascensor, según el informe de arresto.

La guardia de seguridad dijo que se limpió, le contó a un colega lo que había sucedido y notificó a la línea directa de exposición al COVID-19 de Disney. Ella les dijo a los agentes que quería presentar cargos contra McKin y que estaba dispuesta a testificar en el tribunal sobre el enfrentamiento. Ella rechazó los servicios médicos.

Disney alertó a los oficiales de seguridad para que estuvieran atentos a McKin y lo arrestaron al día siguiente

Según el informe de arresto del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, los oficiales de seguridad de Disney recibieron instrucciones de estar atentos a McKin luego del enfrentamiento con la guardia de seguridad. El parque tenía una foto de la cámara de seguridad de McKin y fue detenido al día siguiente en una “advertencia de entrada ilegal”.

El diputado del condado de Orange escribió en el informe que reconoció a McKin por la foto de vigilancia proporcionada. El oficial también notó que McKin coincidía con la descripción verbal de la guardia de seguridad, que incluía que el sospechoso tenía una larga barba gris y bigote.

El diputado dijo que leyó a McKin sus derechos antes de preguntarle qué había sucedido. Según el informe, McKin reconoció haber tenido una “discusión verbal” con la guardia de seguridad sobre una máscara. Pero negó haber hecho ningún movimiento físico hacia la guardia y fue “inflexible” en que no la había escupido.

Los registros de la corte del condado de Orange muestran que McKin pagó una fianza a la mañana siguiente y fue liberado. Fue acusado de “agresión a un oficial de seguridad”, que es un delito grave de tercer grado. En el momento de redactar este documento, el expediente judicial no incluía un abogado que pudiera hablar en nombre de McKin.

Según los registros citados por The Orlando Sentinel, los trabajadores de Disney han enfrentado acoso por las regulaciones de seguridad del coronavirus en sus parques. El periódico, citando a una portavoz de Disney, informó a principios de marzo que “un puñado de visitantes habían sido arrestados en las últimas semanas” por reacciones relacionadas con los requisitos de las mascarillas o por negarse a que les tomaran la temperatura.

Esta es la versión original de Heavy.