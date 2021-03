¿Qué medidas regirán en Miami bajo el Estado de Emergencia y toque de queda?

La Ciudad de Miami Beach lanzó la noche de este sábado una declaratoria de estado de emergencia y toque de queda en las áreas de mayor concurrencia de la ciudad, como medidas para contrarrestar a multitudes incontrolables y actos desordenados que se han venido presentando allí, ante el aumento de turistas en el llamado “spring break”.

Así lo anunció el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, quien advirtió que las autoridades serán estrictas con las medidas adoptadas y aprovechó para enviar un duro mensaje a quienes creen que en Miami pueden actuar sin reglas.

“Si vienes aquí porque has estado reprimido y quieres soltarte, y crees que aquí nada importa, no vengas aquí (…) Si vienes aquí para volverte loco, ve a otro lugar. No te queremos aquí”, dijo el mandatario, en diálogo con CNN. “Tenemos policías adicionales en todas partes, vamos a arrestar gente, y lo hemos hecho. Vamos a mantener el orden”.

Y ante la pregunta de muchos sobre lo que significan las medidas anunciadas por la Ciudad de Miami Beach, a fin de evitar desórdenes y desmanes, el Administrador Interino de la Ciudad, Raúl Aguila, emitió un instructivo, donde se explica el alcance de las órdenes que entraron en vigor la noche del sábado 20 de marzo y que regirán por tres días consecutivos.

Lo primero que advirtió la Ciudad de Miami Beach fue que el toque de queda se implementará cada noche, entre las 8 p.m. y las 6 a.m. “en el área delimitada por la calle 5 al sur, la calle 16 al norte, Pennsylvania Avenue en el oeste y Ocean Drive en el este (la “Zona de impacto alto”)”. También se advirtió que a los restaurantes dentro de la “Zona de Alto Impacto” se les permitirá funcionar hasta las 12 a.m. pero solamente para comida para llevar.

Happening Now: 8th and Ocean is clear of crowds. We are working in other areas of Miami Beach to advise pedestrians of the curfew. Other City business is being conducted 👇🏽 pic.twitter.com/gWLW1mRf4h — Paul Acosta 🇺🇸🇵🇷 (@PaulAcostaMBPD) March 21, 2021

A continuación presentamos los puntos del comunicado sobre las medidas que estarán vigentes por tres días, en ordenadas por la Ciudad de Miami Beach:

• Conforme a Sección 26-33 (a) (1) del Código de la Ciudad, el toque de queda no se aplicará a la disposición de servicios esenciales designados, como bomberos, policía y servicios hospitalarios, incluido el transporte de pacientes hasta allí, reparaciones de emergencia de servicios públicos y llamadas de emergencia de los médicos”.

• “Los carriles en dirección este en MacArthur Causeway y Julia Tuttle Causeway deberán estar completamente CERRADOS al tráfico, a partir de las 9 p.m. hasta las 6 a.m., excepto para residentes de la ciudad, huéspedes de hoteles en la ciudad y empleados de negocios y establecimientos de la ciudad”.

• “Los carriles en dirección este en el Venetian Causeway estarán completamente CERRADOS para el tráfico a partir de las 9 p.m. hasta las 6 a.m., excepto para los residentes de la ciudad”.

• “Efectivo cada noche, a partir de las 8 p.m. hasta las 6 a.m., Ocean Drive estará

CERRADA al tráfico de peatones y vehículos, excepto para los residentes de la Ciudad que requieran acceso hacia o desde sus hogares, los huéspedes de hoteles que requieran acceso a hoteles y empleados de establecimientos comerciales”.

• “Otras vías públicas dentro la llamada Zona de Alto Impacto pueden ser cerradas según lo considere necesario el gerente interino de la Ciudad o el Jefe de Policía”.

• “Efectivo todas las noches, a partir de las 7 p.m. hasta las 6 a.m., todas las operaciones de cafés en la acera, incluyendo asientos de restaurante al aire libre ampliados, deberá SUSPENDERSE en la Zona de alto impacto, de conformidad con la Ordenanza de alto impacto de la ciudad”

• “A todos los operadores de cafés en las aceras se les pide recoger o quitar mesas y sillas a más tardar a las 8 p.m. cada noche. Cualquier violación de estas medidas de emergencia someterá al individuo, operador, entidad comercial u organización a arresto y enjuiciamiento penal, de conformidad con la Sección 26-36 y Sección 1-14 del Código de la Ciudad.

En su misiva, la Ciudad hizo un llamado a que “todos los negocios en la Zona de Alto Impacto” que puedan, cierren de manera voluntaria durante el estado de emergencia.

Asimismo se anunció que este domingo 21 de maroz, habrá una reunión de emergencia convocada por el Alcalde junto a la Comisión de la Ciudad para “discutir y tomar acción con respecto a la Declaración de Estado de Emergencia”.

