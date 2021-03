Frontera seguirá cerrada y expulsarán a familias y adultos: ¿A quiénes no?

La semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó que la frontera Sur de Estados Unidos con México estará cerrada por lo menos hasta finales de abril, y advirtió a aquellos inmigrantes que aspiran entrar al país sin documentos, en busca de algún tipo de alivio o protección, que no vengan. El funcionario se puso a tono con el llamado del presidente Biden, quien en medio del auge masivo de personas arribando a la frontera, les dijo que “no vengan” en este momento. Mayorkas advirtó que no permitirán el ingreso de adultos ni familias.

Y este domingo, en medio de la avalancha de críticas recibidas por parte de aquellos que, como el expresidente Trump y otros líderes republicanos consideran que al relajar las medidas migratorias que la pasada Administración impuso por 4 años, se está creando una crisis, Mayorkas insistió que la frontera permanecerá cerrada.

El funcionario habló con ABC News, y se mantuvo en decirle a los inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos que “la frontera está cerrada”, y que no se les permitirá el ingreso al país.

'The border is closed, the border is secure': Secretary Alejandro Mayorkas | ABC NewsMartha Raddatz interviews Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas on "This Week." #ABCNews #ThisWeek #BorderCrisis #HomelandSecuritySecretary #AlejandroMayorkas 2021-03-21T15:55:17Z

“El mensaje es claro: no vengan. La frontera está cerrada, la frontera está asegurada. Estamos expulsando familias, estamos expulsando adultos solos, bajo la autoridad de los CDC con el título 42 del Código de Estados Unidos, porque estamos en medio de una pandemia y es un imperativo de salud pública. Le decimos a los niños que no vengan”, dijo Mayorkas. “Ahora no es tiempo de venir: no vengan, el camino es peligroso. Estamos construyendo unas maneras más seguras y humanas para hacer frente a esas necesidades de los niños vulnerables. No vengan”.

Familia inmigrante cruza la frontera a través del Río Grande en un colchón inflableMiles de inmigrantes desafían todos los días el Río Grande para cruzar a EEUU, sin importar la constante vigilancia de la Patrulla Fronteriza y los peligros de realizar el recorrido. Atravesar en colchones inflables es un riesgo que muchos deciden tomar y el flujo de indocumentados en la zona no se detiene. Suscríbete: uni.vi/ZSubK Infórmate:… 2021-03-20T01:32:43Z

A pesar de la firmeza en sus declaraciones, y advertir que enviarán de regreso a sus países a adultos solos y familias, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que a los únicos que no expulsarán, si son sorprendidos intentando cruzar la frontera, es a los niños que lleguen solos, más conocidos como menores no acompañados.

Aumenta la vigilancia en la frontera con México debido al masivo cruce de inmigrantes indocumentadosCientos de familias y niños solos continúan llegando a la frontera sur de EEUU con el objetivo de cruzar al país. La Patrulla Fronteriza del sector de Río Grande informó que solo en febrero sus agentes detuvieron a 16,583 unidades familiares y 11,242 menores no acompañados. Suscríbete: uni.vi/ZSubK Infórmate: uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook:… 2021-03-19T01:25:34Z

Mayorkas destacó que a diferencia de la Administración Trump, que no permitía ni siquiera el ingreso de menores no acompañados, esta administración no seguirá ese ejemplo, que considera inhumano, y culpó de la actual crisis al gobierno anterior, que desmanteló los programas de ingreso que existían, como la solictud de asilo.

“No expulsaremos al desierto mexicano, por ejemplo, a tres niños huérfanos”, dijo Mayorkas en NBC News. “Estamos procesando de manera segura a los niños que llegan a nuestra frontera”.

"Eso es ser inhumano": Patrulla Fronteriza expulsa a decenas de familias migrantes a Ciudad JuárezTras haber cruzado la frontera, decenas de migrantes centroamericanos creyeron que serían llevados a un albergue, pero autoridades fronterizas de Estados Unidos los subieron a un avión rumbo a El Paso, Texas, y luego terminaron nuevamente en territorio mexicano. Suscríbete: uni.vi/ZSubK Infórmate: uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: uni.vi/ZStfn e Instagram:… 2021-03-19T05:29:36Z

Sobre Trump y la manera en que manejó las cosas en la frontera sur dijo: “Desmanteló la forma ordenada, humana y eficiente de permitir que los niños hagan sus reclamos bajo la ley de los Estados Unidos en su propio país (…) Estamos reconstruyendo esos sistemas ordenados tanto en México, en estrecha colaboración con el Gobierno mexicano, como en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador”.

Today I traveled to El Paso and saw the extraordinary efforts of @CBP officials firsthand. They keep our border secure under extraordinary circumstances every single day. pic.twitter.com/SPE0wLdz23 — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 20, 2021

Citando a Mark Weber, portavoz del HHS, esa agencia confirmó a CBS News que unos 10,500 menores no acompañados están siendo ayudados en este momento.

Previamente, en su anuncio formal sobre el cierre de la frontera la semana pasada, que puedes ver aquí en su totalidad, el secretario Alejandro Mayorkas, dijo que pronto habrá un plan para manejar mejor el caos que dejó la saliente administración.

“La situación en la frontera suroeste es difícil. Trabajamos día y noche para gestionarlo y seguiremos haciéndolo. Ese es nuestro trabajo. Estamos progresando y estamos ejecutando nuestro plan. Tomará tiempo y no vacilaremos en nuestro compromiso de tener éxito”, dijo el funcionario, al tiempo que mostró el nuevo tono del actual gobierno que mantiene principios como compasión por los menores no acompañados, algo que no ocurrió en la administración Trump.

“Tampoco vacilaremos en nuestros valores y principios como Nación. Nuestro objetivo es un sistema de inmigración seguro, legal y ordenado que se base en nuestras prioridades fundamentales: mantener nuestras fronteras seguras, abordar la difícil situación de los niños como lo requiere la ley y permitir que las familias estén juntas”, dijo Mayorkas.

To prevent the further spread of COVID-19, and in coordination with our partners in Canada and Mexico, the United States is extending the restrictions on non-essential travel at our land borders through April 21, while ensuring continued flows of essential trade and travel. — Homeland Security (@DHSgov) March 18, 2021

“Todos los días nos encontramos con muchos niños no acompañados en nuestra frontera suroeste. Un niño que es menor de 18 años y no está acompañado por su padre o tutor legal, se considera bajo la ley como un niño no acompañado. Nos encontramos con niños de seis y siete años, por ejemplo, que llegan a nuestra frontera sin un adulto. Son niños vulnerables y hemos terminado con la práctica de la administración anterior de expulsarlos”, aclaró Mayorkas.

“Un niño no acompañado es llevado a una instalación de la Patrulla Fronteriza y procesado para su transferencia al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza es un paso, a través del cual se requiere transferir al niño al HHS dentro de las 72 horas posteriores a la aprehensión. El HHS tiene al niño para someterlo a pruebas y ponerlo en cuarentena, y lo protege hasta que lo colocan con un patrocinador aquí en los Estados Unidos. En más del 80 por ciento de los casos, el niño tiene un familiar en los Estados Unidos. En más del 40 por ciento de los casos, ese miembro de la familia es un padre o tutor legal. Se trata de niños que se están reuniendo con sus familias que los cuidarán”, concluyó.

Sigue a AhoraMismo en Instagram