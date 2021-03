Congreso aprobó proyecto de ley para dar ciudadanía a “Dreamers”

En una movida aplaudida por defensores de los derechos de los inmigrantes, este jueves la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca darle la ciudadanía a los llamados soñadores, conocidos en el país como los “Dreamers”, aquellos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, y/o se quedaron sin documentos.

El proyecto de ley aprobado, bautizado como el “American Dream and Promise Act 2021”, también incluye a los beneficiarios de TPS (Estatus de Protección Temporal) y a aquellos inmigrantes que están cobijados bajo la protección DED (Salida forzada diferida), que los protege de la deportación.

La noticia fue anunciada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien insistió en la necesidad de que se haga justicia con los millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, y destacó que los “Dreamers” y los “tepesianos” son parte del país y deben poder regularizar su estatus migratorio, más allá de las protecciones como DACA, TPS y DED con las que cuentan actualmente, pero que no les garantiza un camino a la ciudadanía.

“Los beneficiarios del America’s Dreamers, TPS y DED son miembros esenciales de nuestras comunidades. Hoy día, la Cámara de Representantes votó para honrar sus contribuciones a nuestro país y su búsqueda del Sueño Americano, aprobando la Ley de Sueños y Promesas. #HomeIsHere (Su hogar está aquí)”, dijo la líder demócrata, a través de un mensaje compartido en su Twitter.

El periódico El Diario de Nueva York, aseguró que la iniciativa de ley fue aprobada con una votación de 228 congresistas a favor y 197 en contra.

El citado medio destacó, que en esta ocasión los demócratas contaron con el respaldo de 9 congresistas republicanos que votaron apoyando el proyecto de ley.

Otro de los proyectos que se aprobó fue el Acta de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que buscar darle papeles a inmigrantes que trabajan en el sector agrícola. Esta iniciativa pasó con una votación más amplia: 247 a favor y 174 en contra, y contó con el respaldo de 30 republicanos y la negativa de un demócrata.

America’s Dreamers, TPS, & DED recipients are essential members of our communities. Today, @HouseDemocrats voted to honor their contributions to our country and their pursuit of the American Dream by passing the Dream and Promise Act. #HomeIsHere pic.twitter.com/ceWI7LnaIE

Tras conocerse la aprobación de los dos proyectos, el presidente Biden, quien en febrero pasado presentó una iniciativa de ley más amplia para legalizar a 11 millones de indocumentados, se mostró optimista con los pasos dados en la Cámara.

It’s long past time Congress gives a path to citizenship for Dreamers and TPS recipients who strengthen our country and call our nation home. I strongly support the Dream and Promise Act and urge all members of the House to vote yes.

— President Biden (@POTUS) March 18, 2021