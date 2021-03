Gobierno Biden concede TPS a venezolanos: ¿Dónde y cómo aplicar?

Los venezolanos que viven en Estados Unidos sin ser residentes ni ciudadanos recibieron una buena noticia este jueves, tras conocer que la Administración Biden les concederá el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, que los protege de ser deportados, y otorga permisos de trabajo.

Con esta medida el presidente Biden está cumpliendo con otra de las promesas que había hecho y se estima que unos 300,000 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos sin un estatus migratorio definido, podrán beneficiarse.

El noticiero CBS News fue uno de los medios que hizo eco de la noticia, y aseguró que el anuncio fue hecho por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien advirtió que con el TPS, el gobierno de Estados Unidos otorga “protección humanitaria provisional”.

El TPS, figura de la que gozan actualmente otros grupos de inmigrantes, como nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y haitianos es otorgado a inmigrantes provenientes de países afectados con conflictos armados, desastres naturales y epidemias, que evitan un regreso seguro.

“Las condiciones de vida en Venezuela revelan un país convulso, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos. Es en tiempos de circunstancias extraordinarias y temporales como estas que Estados Unidos da un paso adelante para apoyar a los ciudadanos venezolanos elegibles que ya están presentes aquí”, aseguró el secretario Mayorkas, a través de su cuenta de Twitter.

Today @SecMayorkas designated Venezuela for Temporary Protected Status due to extraordinary and temporary conditions in Venezuela that prevent nationals from returning safely. Learn more: https://t.co/9o7LDtevbm #TPS #TemporaryProtectedStatus

La noticia fue reconfirmada por el Departamento de Seguridad Nacional, y através de sus redes sociales hicieron el anuncio.

“Hoy @SecMayorkas designó a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal debido a las condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que los nacionales regresen de manera segura”, dijo esa agencia.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Seguridad Nacional explicó que el TPS para venezolanos está siendo otorgado por 18 meses, terminando en septiembre del 2022. La protección requiere que se presenten pruebas de elegibilidad, como verificación de seguridad y antecedentes de los aplicantes.

The living conditions in Venezuela reveal a country in turmoil, unable to protect its own citizens. It is in times of extraordinary & temporary circumstances like these that the United States steps forward to support eligible Venezuelan nationals already present here. https://t.co/JG1x9GNzxv

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 8, 2021