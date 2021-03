Ahorcan a mujer por matar a marido abusivo: Su hija la ejecutó -Maryam Karimi

Las leyes iraníes siguen siendo duramente criticadas y consideradas bárbaras en Occidente, y en un hecho que volvió a poner sobre la mesa la violación de derechos humanos de las mujeres en ese país, esta semana se conoció que una mujer que llevaba 13 años en prisión por haber matado a su esposo abusador, fue objeto de la pena capital.

Lo más dramático del caso es que la mujer, identificada como Maryam Karimi, fue condenada a morir ahorcada, y fue su propia hija, quien la ejecutó, siguiendo las leyes de ese país, pues estaba cobrando justicia por la muerte de su padre.

Así lo reportó el periódico The Sun, donde se aseguró que la mujer fue ahorcada en la cárcel central de Rasht, en una sentencia cumplida el 13 de marzo pasado, que ahora salió a la luz.

La citada publicación mencionó que la hija de Maryam Karimi, hoy de 19 años, quien al momento de la muerte de su papá tenía 6 años.

Citando al medio Iran International TV, The Sun aseguró que la mujer fue ahorcada por su hija, luego de que la adolescente no aceptara perdonar a su mamá por el crimen de su padre ni tampoco aceptó recibir la llamada “Diya” o dinero de sangre.

The Sun explicó que de acuerdo a las leyes iraníes, a Maryam Karimi se le aplicó una norma llamada “Qisas”, que consiste en retribuir el daño causado bajo el principio de “ojo por ojo”, donde se autoriza a los familiares de las víctimas agraviados estar en las ejecuciones y hacerlas ellos.

Aunque la joven siempre había pensado que sus dos padres estaban muertos, unas semanas antes del ahorcamiento de su madre, se enteró por la familia de su padre, que la crió, que su mamá seríá ejecutada.

La pena de muerte a la que fue condenada la mujer, víctima alegada de violencia por parte de su marido, a quien mató, fue rechazada por organismos defensores de derechos humanos, que exigieron nuevamente que Irán ponga fin a prácticas de “justicia” crueles y bárbaras.

“Las leyes de la República Islámica convierten a una niña cuyo padre fue asesinado cuando era niña en verdugo de su propia madre”, denunció Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo de campaña de Derechos Humanos de Irán, citado por The Sun. “La República Islámica es el principal promotor de la violencia en la sociedad iraní de hoy”.

El periódico británico Daily Mail aseguró que aunque el padre de la mujer colgada, fue vinculado a la investigación del crimen del marido de su hija, a él se le perdonó la vida, y se presume que en realidad habría sido quien mató a su yerno.

Identificado como Ebrahim Karimi, el hombre habría matado al esposo de su hija, según Daily Mail, porque su yerno era violento con su hija, amenazante y abusivo.

Ebrahim Karimi tuvo que presenciar el ahorcamiento de su hija por obra de su nieta.

En una dura crítica al sistema judicial de Irán, el citado diario aseguró que “La ley iraní utiliza el término general de ‘asesinato premeditado’ para cubrir todos los asesinatos ilegales, en lugar de tener una distinción clara entre homicidio y asesinato. Esto hace que sea más fácil que las ejecuciones por asesinatos estén moralmente justificadas”.

El medio agregó que en el 2019, cuatro personas que eran niños cuando cometieron sus delitos, fueron ejecutadas, al igual que 221 personas más, bajo la figura de leyes retributivas.

El periódico New York Post citó a Aram Bolandpaz, activista y periodista de Iran International TV, con un mensaje de repudio ante lo sucedido con Maryam Karimi.

“Cuatro décadas de lavado de cerebro en las escuelas, castigos extremos en la sociedad iraní y un régimen patriarcal, significan que la hija de Maryam fue criada para asegurarse de que ejecutar a su madre fuera una victoria para un hombre, ya sea para su padre o para el régimen opresivo (…) ¿cómo puede la República Islámica arrebatarle la vida a alguien de una manera tan terrible”, dijo Bolandpaz, de acuerdo con el Post.

