Justin Herron de los Patriots evitó violación de una anciana: Lo declararon héroe

El jugador de los New England Patriots, Justin Herron, es un héroe, y la etiqueta no tiene nada que ver con sus acciones en el campo de fútbol americano. El jugador de 25 años, quien se dirige a su segundo año en la NFL hizo algo mucho más importante para ganarse la etiqueta.

Herron fue honrado el miércoles por el Departamento de Policía de Tempe, Arizona, por su participación en ayudar a detener un intento de agresión sexual el sábado en un parque.

Un sospechoso de 30 años empujó al suelo a una maestra jubilada de 71 años. Herron y un segundo hombre, Murry Rogers, vieron el ataque, acudieron al rescate de la mujer, evitaron que ocurriera algo más grave y detuvieron al sospechoso hasta que llegó la policía.

La policía honró a Herron y Rogers, llamando a ambos buenos samaritanos.

Un verdadero héroe

La detective Natalie Barela del Departamento de Policía de Tempe dijo lo siguiente en una conferencia de prensa el miércoles, según reseñó Mike Reiss de ESPN.

Beyond the Pads: Justin HerronMax Starks sits down with NFL Draft Prospect and former Wake Forest University offensive lineman, Justin Herron. 2020-02-24T19:58:08Z

“Estamos aquí para honrar a dos buenos samaritanos que intervinieron durante este feroz ataque y detuvieron al sospechoso hasta que la policía pudo llegar, y asegurarse de que fuera detenido. Si no fuera por las rápidas acciones del Sr. Justin Herron y el Sr. Murry Rogers, este feroz ataque podría haber sido mucho peor”, dijo la policía.

El jefe Jeff Glover agregó: “El impacto que han tenido en la vida de nuestra víctima; estas dos personas dieron un paso adelante y realmente le salvaron la vida”.

Según Barela, la víctima no ha sido identificada, y aunque “ha experimentado una cantidad significativa de trauma, está superando algunas de estas cosas y físicamente bien”.

Herron, quien recibió un premio a la ciudadanía, habló sobre esa experiencia en el video a continuación.

Patriots' Justin Herron Talks About Breaking Up An Attempted Sexual Assault Over The Weekend: https://t.co/ug4IpmjfSq pic.twitter.com/hdGA19hvpZ — WBZ Boston Sports (@wbzsports) March 24, 2021

“Lo ves en las películas y la televisión todo el tiempo, pero nunca piensas que va a suceder en la vida real hasta que sucede. En ese momento, estaba en shock. Eran las 11, en medio del día, ni una sola nube en el cielo y en un campo muy abierto. El hecho de que sucediera allí, en ese momento, fue muy impactante. En el momento, desearía poder decirte lo que estaba pensando. Sabía que alguien necesitaba ayuda. Todo lo que podía hacer era apresurarme hasta allí para asegurarme de poder ayudar a la víctima y asegurarme de poder consolarla y ser la mejor persona que puedo ser”, dijo Herron.

Herron es un hombre grande, mide 6’5 y pesa 305 libras, y según el informe de Reiss, dice que su tamaño y fuerza fueron un factor para acorralar al sospechoso. Incluso más que eso, Herron dice que usó su voz para controlar la situación.

“Soy un jugador de fútbol, ​​así que soy un poco grande. Intento no ser demasiado agresivo con la gente sabiendo que potencialmente podría lastimar a alguien. Tengo una voz muy fuerte, así que todo lo que hice fue gritarle, decirle que se apartara de ella y luego jalarlo. Y le dije que se sentara y esperara hasta que llegara la policía”, agregó el jugador.

La víctima se ha reunido con Herron y Rogers, y se dice que fue un encuentro muy emocional.

Un poco más sobre Herron

Herron fue seleccionado en la sexta ronda del Draft de la NFL 2020 después de asistir a Wake Forest. Junto con el recluta de la última ronda Michael Onwenu, Herron jugó un papel sorprendentemente importante para el equipo en 2020, gracias a una gran cantidad de lesiones.

El deportista jugó en 12 partidos como novato, iniciando seis de ellos. No importa cuán importante sea el papel que desempeñe para los Patriots en el campo de juego en el futuro, nunca hará nada en el fútbol más importante que lo que hizo en el parque la semana pasada.

