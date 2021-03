Mujer desaparecida por 20 días hallada en alcantarilla: ¿Cómo sobrevivió?

Una mujer que se encontraba desaparecida desde hacía más de 20 días, fue hallada el martes dentro de una alcantarilla que sirve de desagüe pluvial en la ciudad de Delray Beach, una municipalidad al sur del estado de Florida, con menos de 70,000 habitantes.

Rescatistas llegaron hasta el sitio de alcantarillado, de 8 pies de profundidad, en Atlantic Avenue, y allí encontraron a la mujer, de 43 años, identificada como Lyndsey Jane Kennedy.

Así lo reveló el noticiero CBS 12, donde se aseguró que la mujer fue encontrada desnuda y atrapada en el fondo del desagüe, donde le aseguró a las autoridades que permaneció por tres semanas.

El citado noticiero agregó que la mujer narrró que tras dar un paseo cerca de la casa de su novio, y nadar cerca de un canal, encontró algunos túneles que despertaron su curiosidad, y al caminar por ellos, se perdió.

Naked woman rescued from storm drain in Delray BeachA passerby heard the woman in the storm drain and called 911 just before 9 a.m 2021-03-24T11:10:39Z

El periódico New York Post mencionó que la madre de la mujer rescatada aseguró que su hija tiene “antecedentes de enfermedades mentales” y usa drogas.

“Ella afirmó que sintió curiosidad por saber a dónde conducía el túnel y continuó siguiéndolo”, asegura el reporte policial, conocido por el Post. “Ese túnel conducía a otro túnel y así sucesivamente hasta que se dio cuenta de que estaba perdida. Kennedy afirmó que había estado caminando por el sistema de alcantarillado durante aproximadamente 3 semanas”.

Woman rescued from Delray Beach storm drainWoman rescued from Delray Beach storm drain Subscribe to WPBF on YouTube now for more: bit.ly/1qfxvbX Get more West Palm Beach news: wpbf.com Like us: facebook.com/wpbf25news Follow us: twitter.com/WPBF25News Instagram: instagram.com/wpbf25news/ 2021-03-24T03:17:48Z

La joven aseguró en su reporte a la policía que mientras caminaba por el sistema de alcantarillado vio una luz y al sentir que pasaba gente por allí, decidió quedarse en ese sitio y gritar, hasta que una mujer que pasaba la escuchó y llamó al 911 para reportar que había una persona allá abajo.

En el registro de la llamada de emergencia obtenido por el Post, se asegura que la mujer que pidió servicios de emergencia dijo: “Hola, sí, hay alguien atrapado en una alcantarilla aquí en Atlantic y 11th Avenue… Hay una señora atrapada en la alcantarilla, sí … no puede salir, está pidiendo ayuda a gritos”.

Naked Woman Rescued From Storm Drain In Delray Beach.Lena Salzbank reports how she got there and how long she had been in the drain is under investigation. 2021-03-24T10:59:54Z

Acto seguido un equipo de rescatistas paramédicos y policía fue hasta el lugar y tras ser hallada con vida, la mujer fue trasladada a un hospital, donde se encuentra bajo atención médica, pero debido a que pareció estar lúcida, no fue internada en un hosptal siquiátrico, pero se ordenó un examen sobre su salud mental, agregó el medio.

Sobre el rescate, los bomberos dijeron, de acuerdo con el Post: “Los equipos quitaron una rejilla para acceder al desagüe, que tiene aproximadamente 8 pies de profundidad, y usaron una escalera y un arnés para elevar a la mujer al nivel del suelo mientras una pequeña multitud vitoreaba”.

New details released after naked woman pulled from storm drainNew details were released Wednesday in connection with a woman who was rescued Tuesday morning from a storm drain in Delray Beach. 2021-03-24T16:41:49Z

Se desconoce cómo se alimentó la mujer durante todo este tiempo para lograr sobrevivir.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach había recibido una denuncia de persona desaparecida el 3 de marzo, por parte del novio de la mujer, quien aseguró haberse ido más temprano de su casa y al regresar no la vio.

El hombre, identificado como Yury Barsky, con quien tiene una relación intermitente hace 10 años, le había dicho a la policía que los últimos meses de su noviazgo habían sido de altibajos, y que en ese tiempo la mujer había estado mayormente con su mamá.

