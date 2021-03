Acusan a hombre de matar con un martillo a niño de 7 años: Era novio de su mamá

Como Rashad Akeem Thompson, fue identificado por las autoridades el hombre del estado de Virginia, acusado de haber matado a un niño de apenas 7 años de edad, de manera brutal, en un presunto episodio de violencia doméstica.

Según informaciones suministradas por el periódico The New York Post, el sujeto señalado, de 34 años de edad, fue arrestado por presuntamente haber atacado al infante, quien era el hijo de su novia.

El violento crimen se registró a eso de las 2:45 a.m. en Lewis Ritchie Apartments, en Industrial Drivey, donde el niño fue encontrado en un sofá, con un traumatismo severo al lado izquierdo de la cabeza. La policía halló un martillo ensangrentado en el piso de la sala del apartamento.

Otra niña de 2 años de edad, hija del sujeto, quien también se encontraba en el apartamento al momento de la discusión, no sufrió daños.

La citada publicación aseguró que el niño fue asesinado presuntamente con un martillo, que fue descrito como la posible arma homicida, en hechos ocurridos el jueves pasado en la ciudad de Beckley.

El Post agregó que al ser interrogado por la policía, el sujeto afirmó que “perdió el control”.

CBS Fox 59 reveló también que en el ataque perpatrado presumiblemente por Rashad Akeem Thompson, resultó herida la madre del pequeño, identificada como Felicia Brown, con quien sostenía una relación romántica.

La mujer fue apuñalada y trasladada al hospital, con múltiples heridas, donde se está recuperando, tras haber sido sometida a una cirugía de emergencia.

Tras terminar las primeras pesquisas, la policía reveló que el niño asesinado respondía al nombre de Tre’shaun Brown.

Citado por el noticiero CBS Fox 59, el sargento Morgan Bragg, vocero de del Departamento de Policía de Beckley, agregó que sus averiguaciones han logrado establecer que la mujer herida y el hombre arrestado tenían un noviazgo, pero que no existía ningún vínculo familiar entre el sujeto y el niño que perdió la vida.

“Parece que la madre y el sospechoso en este caso estaban involucrados en una relación. Obviamente, parece que es su hijo, pero no parece que esté relacionado con el sospechoso”, aseguró el uniformado al medio.

Fuentes de la policía mencionaron a CBS FOX 59 que los hechos violentos estuvieron precedidos por una fuerte discusión entre el presunto asesino y la mujer apuñalada.

Pero lo más escabroso del caso, según el mencionado noticiero, es que tras pedir ayuda en el apartamento contiguo, el hombre regresó y mató a golpes al niño de su novia, al parecer con el martillo.

“Fue una escena particularmente fea, debido al menor involucrado, un niño de 7 años es un incidente trágico en cualquier circunstancia”, agregó el oficial Bragg.

El hombre, quien fue recluido en la cárcel Regional Sur, sin derecho a fianza, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, violencia doméstica y abuso infantil con resultado de muerte.

