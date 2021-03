Muere trágicamente Kent Taylor de Texas Roadhouse, tras secuelas del COVID

Kent Taylor, el reconocido director ejecutivo de Texas Roadhouse, murió a la edad de 65 años, después de luchar contra las secuelas del COVID-19. Su causa de muerte fue trágica: se suicidó.

“Te echaremos de menos, Kent. Gracias a ti y a tu sueño de Texas Roadhouse, podemos decir que amamos ❤ nuestros trabajos todos los días. #WeLoveYouKent #TXRHFamily #RoadhouseStrong”, escribió Texas Roadhouse en un comunicado en su página de Facebook.

La cadena Texas Roadhouse tiene 630 restaurantes en 49 estados y 10 países, según su sitio web.

Esto es lo que necesita saber:

La familia dice que Taylor tenía tinnitus debido al COVID

La familia de Taylor emitió un comunicado confirmando la causa de su muerte, según CNBC.

“Taylor murió por suicidio después de una batalla con los síntomas relacionados con el Covid-19, incluido el tinnitus severo”, dijo la declaración de la familia, que describió el llamado zumbido en el oído, también conocido como acúfeno.

“Después de una batalla con los síntomas relacionados con el Covid, incluido el tinnitus severo, Kent Taylor se quitó la vida esta semana”, dijo la familia. “Kent luchó y luchó duro como el excampeón de pista que era, pero el sufrimiento que se intensificó enormemente en los últimos días se volvió insoportable”.

Texas Roadhouse CEO Kent Taylor dies by suicide at age 65Texas Roadhouse Co-Founder and CEO Kent Taylor dies by suicide following struggle with COVID-19 symptoms. Subscribe to Fox News! bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: foxnewsgo.com/ FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service delivering breaking news as well as political and business news. The number one… 2021-03-21T21:00:00Z

Taylor renunció a su “paquete de compensación completo” para ayudar a los trabajadores de primera línea durante la pandemia, dice la cadena de restaurantes

Texas Roadhouse anunció la muerte de Taylor el 18 de marzo de 2021 en un comunicado de prensa. “Texas Roadhouse, Inc., anunció hoy el fallecimiento de su fundador y director ejecutivo, Kent Taylor”, dice el comunicado.

Greg Moore, director principal, brindó esta declaración en nombre de la Junta Directiva: “Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Kent Taylor. Fundó Texas Roadhouse y se dedicó a convertirlo en una experiencia legendaria para los “Roadies” y los huéspedes del restaurante por igual. Durante la pandemia, renunció a todo su paquete de compensación para ayudar a mantener a sus trabajadores de primera línea. Este acto desinteresado no sorprendió a nadie que conociera a Kent y su firme creencia en el liderazgo de servicio. Sin lugar a dudas, era un líder que priorizaba a las personas. Su espíritu emprendedor vivirá en la empresa que construyó, los proyectos que apoyó y las vidas que tocó”.

El comunicado dice que Kent Taylor “fundó Texas Roadhouse en 1993 y ocupó varios puestos, incluido el más reciente de presidente de la junta y director ejecutivo”.

El 19 de marzo, la compañía anunció el reemplazo de Taylor: el presidente Jerry Morgan.

“El nombramiento de Morgan como director ejecutivo fue parte del plan de sucesión de la empresa, que se promulgó tras el fallecimiento de Kent Taylor, fundador, director ejecutivo y presidente de la junta el 18 de marzo de 2021”, escribió la empresa en otro comunicado de prensa.

“Si bien nunca se espera la pérdida de un visionario como Kent, nuestro plan de sucesión, que dirigió Kent, nos da una gran confianza. La experiencia operativa de Jerry y más de 20 años de experiencia en Texas Roadhouse serán clave para ayudar a la Compañía y Roadies a avanzar después de una pérdida tan trágica”, dijo Greg Moore, Director Principal de Texas Roadhouse.

Louisville-based Texas Roadhouse announces death of founder and CEO Kent TaylorThe founder and CEO of American chain restaurant Texas Roadhouse, headquartered in Louisville, died Thursday. Subscribe to WLKY on YouTube now for more: bit.ly/1e5KyMO Get more Louisville news: wlky.com Like us: facebook.com/wlkynews Follow us: twitter.com/WLKY Instagram: instagram.com/wlky/ 2021-03-19T03:17:17Z

La compañía explicó que Morgan es un “veterano de 23 años en Texas Roadhouse. Morgan tiene más de 35 años de experiencia en administración de restaurantes con Texas Roadhouse, Bennigan’s y Burger King”. Morgan comenzó su carrera en Texas Roadhouse en 1997 como socio gerente del primer restaurante de la compañía en Texas. Obtuvo el premio más prestigioso de la empresa, Socio Director del Año, en 2001 y fue ascendido a Socio de Mercado ese mismo año. Fue ascendido a socio de mercado regional en 2015 y presidente en 2020”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.