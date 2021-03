Esposo de estrella de “Real Housewives”, de niño fue cuidado por asesino en serie

Una estrella del programa Real Housewives of Dallas confesó recientemente que su esposo fue cuidado cuando era niño por un infame asesino en serie conocido como el “Asesino I-5”.

A través de su cuenta de Instagram, Stephanie Hollman, de 40 años, compartió que su esposo Travis Hollman, de 51 años, fue cuidado cuando era un niño por Randall “Randy” Woodfield, un nativo de Oregón vinculado a una serie de asesinatos, violaciones y robos a lo largo de los años 70, según el medio The Oregonian.

Woodfield se ganó su apodo después de que la policía dijera que cometió sus crímenes “espantosos” a lo largo de la carretera de la costa oeste que atraviesa Washington, Oregón y California, informó The Daily Mail.

“Feliz día de San Valentín @travishollman. Me encanta vivir la vida contigo”, dijo en su Instagram Stephanie Hollman, quien vive con su esposo y sus dos hijos en Dallas, y quien subtituló la foto de la pareja sonriente con la frase: “Eres un marido y un padre maravilloso”.

“Eres la única persona que he conocido que fue cuidado por un asesino en serie y salió con vida (la historia real su niñero fue el asesino I-5)”, agregó. “Te quiero mucho hoy y todos los días”.

La estrella de los reality shows explicó en la sección de comentarios que Travis Hollman creció en Oswego, Oregón, mientras que Woodfield jugaba fútbol americano universitario en Portland, según The Oregonian.

Sports Illustrated dijo que se cree que Woodfield fue responsable de hasta 44 muertes, mientras que CBS News lo calificó como uno de los “asesinos en serie más letales de Estados Unidos”.

Los fanáticos inundaron la publicación de Stephanie Hollman con comentarios que alentaron a su esposo a compartir su historia públicamente en una plataforma como Dateline NBC.

Woodfield actualmente cumple cadena perpetua en la Penitenciaría del Estado de Oregón, según los registros estatales en internet.

Esto es lo que necesita saber:

Woodfield es oriundo de Oregón y fue seleccionado por los Green Bay Packers en 1974

Woodfield, nacido el 26 de diciembre de 1950, es oriundo de Salem, Oregón, según People Pill. Fue criado como uno de los tres hijos en un hogar de clase media en Otter Rock, Oregón, por padres que eran “bien conocidos y respetados en la comunidad”, informó Sports Illustrated.

El aspirante a atleta jugó al fútbol americano en Newport High School, donde luego fue acusado de “exponerse a las mujeres” mientras estaba de pie en un puente, continuó la publicación.

“Según los funcionarios de la ley, los entrenadores de Newport High sabían de la situación pero, queriendo proteger a su estrella, lo atribuyeron a la falta de control de los impulsos de un adolescente”, dijo Sports Illustrated. “La policía dice que cuando Woodfield cumplió 18 años, su expediente juvenil fue eliminado”.

Después de graduarse de la escuela secundaria en 1969, Woodfield pasó a jugar como un receptor abierto “estrella” para la Universidad Estatal de Portland, dijo The Oregonian. Durante su tiempo allí, el estudiante-atleta fue condenado por exposición indecente dos veces, reveló Sports Illustrated.

Los Green Bay Packers seleccionaron a Woodfield en 1974, dijo Sportscasting, pero el receptor abierto fue cortado durante el campamento de entrenamiento “después de que lo atraparon exponiéndose una vez más”, informó The Oregonian.

Debido al “estatus” de Woodfield como atleta universitario, los padres de Travis Hollman se inspiraron para contratarlo como niñero, según Oxygen.com.

Stephanie Hollman le dijo anteriormente a Oxygen.com que los padres de su esposo eran amigos del entrenador de fútbol de la PSU y que “reclutarían jugadores para cuidar a Travis y su hermana cuando los adultos quisieran salir”.

Woodfield y un compañero de juego cuidaron a los dos hermanos Hollman varias veces, informó la publicación. Hollman compartió con Oxygen.com que su futuro esposo era fanático del futbolista estrella en ese momento.

“Dijo que él [Woodfield] era mejor que la mayoría de sus otras niñeras y que jugaba a las escondidas y que era muy activo”, explicó a la publicación.

Woodfield fue arrestado en 1981 después de ser acusado de múltiples agresiones sexuales, robos y asesinatos

En 1975, Woodfield se embarcó en una serie de robos y agresiones sexuales a mujeres a punta de cuchillo en Portland, informó Oxygen.com. El exatleta fue acusado de asesinar a varias personas entre 1980 y 1981 en Washington, Oregon y California, a lo largo del corredor de la Interestatal 5, dijo People Pill.

“Su primer asesinato documentado fue el de Cherie Ayers, una excompañera de clase, a quien conocía desde la infancia, en diciembre de 1980”, afirmó el medio de comunicación.

Woodfield finalmente fue arrestado en marzo de 1981 por cargos de asesinato, intento de asesinato y dos cargos de sodomía, informó Sports Illustrated. Aunque fue declarado culpable de un solo asesinato en junio, así como de intento de asesinato, fue sentenciado a cadena perpetua más 90 años, según People Pill.

“En un juicio posterior, fue declarado culpable de sodomía y uso indebido de un arma en un caso de agresión sexual, recibiendo 35 años adicionales a su sentencia”, dijo People Pill.

Woodfield ha negado haber cometido los actos de los que lo acusan, dijo el citado medio de comunicación.

