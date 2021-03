Matan en la cárcel a Roger Reece Kibbe, asesino en serie: ¿Quién lo mató?

Roger Reece Kibbe, un reconocido asesino en serie, apodado como el estrangulador “I-5”, quien fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de por lo menos 7 víctimas, entre las décadas de los 70’y los 80′, fue asesinado en la prisión donde purgaba su condena. Reece Kibbe había nacido en Ione, California el 21 de mayo de 1939 y tenía 81 años.

Así lo reveló el lunes en la noche el noticiero ABC7, tras informar que autoridades penitenciarias del estado de California dijeron que un oficial del penal Mule Creek, cerca de Sacramento, encontró al convicto asesino serial, sin vida, dentro de su celda.

El homicidio de Roger Reece Kibbe ocurrió el domingo, agregó el mencionado medio.

Las autoridades no han revelado datos precisos sobre cómo ocurrió la muerte del condenado, pero señalaron como sospechoso a otro recluso, con el que compartía su celda.

El periódico New York Post identificó al compañero de celda de Roger Reece Kibbe como Jason Budrow, de 40 años, quien también es otro asesino condenado a cadena perpetua.

El medio The Sacramento Bee destacó que el asesino serial fue hallado tirado en el suelo, con serias heridas, a eso de las 12:40 de la madrugada del domingo, en medio de un conteo de rutina.

Acto seguido, el recluso fue llevado hasta la enfermería, donde murió una hora después y Budrow fue confinado en la Unidad de Segregación Administrativa.

The Sacramento Bee advirtió que las autoridades del penal no han revelado hasta el momento la causa exacta de la muerte de Roger Reece Kibbe, pero sí confirmaron que está siendo tratada como un caso de asesinato.

El medio dijo que el asesino en serie asesinado fue conectado con su primer crimen en 1991, cuando estranguló a una joven de 17 años que había huído de su casa en Seattle y luego fue señalado de otros seis asesinatos de mujeres.

El 10 de mayo el hombre fue condenado a purgar una pena de 25 años a cadena perpetua, tras ser declarado culpable por el homicidio de Darcie Frackenpohl.

El 5 de noviembre de 2009, Kibbe fue sentenciado a pagar además seis cadenas perpetuas por los homicidios de Lora Heedick, Barbara Ann Scott, Stephanie Brown, Charmaine Sabrah, Katherine Kelly Quinones y Lou Ellen Burleigh.

Según varios reportes de prensa, Roger Reece Kibbe secuestraba a sus víctimas, las ataba, les ponía cinta en la boca, las violaba y estrangulaba.

Hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento sobre el presunto móvil del asesinato del hombre de 81 años.

