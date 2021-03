Brittany Gosney: ¿Quién fue cómplice de la madre de Ohio acusada de matar a su hijo?

Brittany Gosney, una madre de Ohio, está acusada de asesinar a su hijo de 6 años, identificado como James Robert Hutchinson, y luego arrojar su cuerpo al río Ohio. Su novio está acusado de ayudarla a deshacerse del cuerpo del niño.

En un comunicado de prensa, el jefe de policía de Middletown, Ohio, David Birk, reveló que James fue inicialmente reportado como desaparecido ante la División de Policía de Middletown, por Gosney, su madre.

Se organizaron equipos de búsqueda para dar con el paradero de James, pero la mujer finalmente admitió que el niño estaba muerto, según dijo la policía. El menor de edad fue visto por última vez con pantalones de pijama de Batman. Se realizó una vigilia comunitaria en memoria del niño.

Brittany Gosney and her boyfriend James Hamilton in court this afternoon. Gosney charged with murder for allegedly killing her six-year-old son James Hutchinson. She and Hamilton also charged for disposing of child’s body by throwing it into the Ohio River. pic.twitter.com/c2JOfO4PmW — David Winter (@DavidWinterTV) March 1, 2021

“Toda la situación fue sólo señales de alerta por todas partes”, dijo Birk más tarde el 1 de marzo, según reportó WCPO-TV.

Registros judiciales dicen que la madre intentó abandonar al niño en un estacionamiento

Los registros judiciales obtenidos por WCPO pintan una historia espantosa. Alegan que Gosney llevó a sus tres hijos al parque Rush Run en el condado de Preble, Ohio, el viernes.

Ella “trató de abandonar a Hutchinson”, aseguró el noticiero de televisión, y él “trató de sujetar su coche mientras ella se alejaba… Gosney lo arrastró hasta que él lo soltó”.

Los registros señalan que que más tarde la mujer regresó al estacionamiento y encontró muerto allí a su hijo; su causa oficial de muerte no fue revelada.

El jefe de policía dijo que la madre inicialmente planeaba abandonar a los tres niños, pero solo dejó tirado a James. Una vez que recogió el cuerpo, lo puso en un dormitorio hasta el día siguiente, cuando supuestamente arrojó al niño al río, dijo el oficial.

Las autoridades están buscando el cuerpo del niño en el río Treacherous

“Esta mañana, James Robert Hutchinson, de 6 años, fue reportado como desaparecido a la División de Policía de Middletown por su madre, Brittany Gosney. La División de Policía de Middletown quisiera agradecer a las muchas personas que acudieron para ayudar a buscar a James y a los equipos de búsqueda organizados que respondieron”, escribió Birk en el comunicado de prensa.

“Lamentablemente, tras interrogar más a Brittany Gosney y a su novio, James Hamilton, ahora dicen que James fue asesinado en el condado de Preble hace unos días. El cuerpo del niño fue devuelto a Middletown, donde viven, y luego arrojado al río Ohio”.

El jefe policial dijo que la policía está “trabajando con buscadores capacitados en un intento por recuperar el cuerpo de James”. El río es muy alto y traicionero, por lo que no revelaremos la ubicación exacta, con la esperanza de evitar otro trágico incidente”.

Los otros niños fueron retirados del hogar

Según Birk, Brittany Gosney, de 29 años, fue “acusada de asesinato, abuso de un cadáver y alteración de pruebas”.

James Hamilton, de 42 años, también “fue acusado de abuso de un cadáver y manipulación de pruebas”.

El jefe policial le dijo a WCPO que los dos acusados no podían ponerse de acuerdo sobre cuándo vieron por última vez al niño, lo que los investigadores consideraron sospechoso.

El jefe dijo que otros dos niños de la casa “han sido sacados de la residencia”. El comunicado de prensa inicial de la policía cuando se informó de la desaparición de James decía: “Tenemos un niño de 6 años desaparecido llamado James. Fue visto por última vez en el área de Crawford St. Es un varón blanco, de 3 pies de altura y 42 libras. Tiene cabello rubio oscuro/rojizo y ojos azules. Fue visto por última vez con una camisa roja, con pantalones de pijama de Batman, azules y rojos. Si lo ven, llamen al 911″.

Happening now: Candlelight vigil and balloon release for 6-year-old James Hutchinson, the Middletown boy police say was murdered by his mother this weekend. The vigil is being held at Gardner Park in Middletown @WLWT pic.twitter.com/SsjP9qttcc — Jatara McGee WLWT (@jatara_) March 2, 2021

La tía de James lo describió como el “niño más dulce”

“Era el niño más dulce”, dijo Lisa Gosney, tía del niño de 6 años a KVOA-TV.

La estación de televisión confirmó que Gosney y Hamilton estaban saliendo, pero la tía no vio problemas aparentes y le dijo a la estación: “Nada que yo sepa demasiado. Solo sé que recientemente llegaron a su casa y están comenzando de nuevo. Estaba tratando de ayudarla”.

“I want justice for him. That’s what I want.” Tonight at 11, we hear from James Hutchinson’s father for the first time. pic.twitter.com/ITrTAztdp5 — Kristen Swilley (@KristenSwilley) March 2, 2021

Según WCPO, el director de la escuela de James lo describió como un “alma feliz y alegre”.

El jefe de policía le dijo a la estación de televisión que el motivo de la madre para cometer el crimen no está claro y las historias son contradictorias. El jefe dijo que la familia tuvo contacto con los servicios de protección infantil en el pasado y que ocasionalmente había vivido en hoteles. Anteriormente perdió la custodia de un cuarto hijo, según WCPO.

